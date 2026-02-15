Vito di Battista proposto al Premio Strega per il suo romanzo 'Dove cadono le comete'

"Un riconoscimento di altissimo valore nel panorama culturale nazionale che riempie di orgoglio lâ€™intera comunitÃ sanvitese - si legge in una nota del Comune di San Vito Chietino -. Il Premio Strega rappresenta infatti uno dei massimi riconoscimenti della narrativa italiana contemporanea e la candidatura del nostro concittadino testimonia talento, dedizione e qualitÃ letteraria.

Dove cadono le comete Ã¨ unâ€™opera intensa e profonda, capace di intrecciare memoria, identitÃ e radici, raccontando storie che parlano al cuore e che affondano nel legame con la nostra terra. Attraverso la scrittura, Vito di Battista porta nel panorama nazionale sensibilitÃ , cultura e uno sguardo autentico che valorizza anche il nostro territorio.

Questo importante risultato non Ã¨ solo un successo personale, ma un motivo di orgoglio per tutta San Vito Chietino, che vede uno dei suoi figli distinguersi nel mondo della cultura italiana.

A Vito di Battista vanno le congratulazioni dellâ€™Amministrazione comunale e dellâ€™intera cittadinanza, con lâ€™augurio che questo percorso possa regalare ulteriori soddisfazioni e prestigio. Forza Vito, San Vito Ã¨ con te!"