Il Debate a scuola: un progetto di formazione per docenti e studenti

Promuovere il confronto costruttivo, il pensiero critico e la capacitÃ di argomentare in modo efficace: sono questi gli obiettivi del Progetto di formazione Debate avviato presso lâ€™Istituto Comprensivo 1 â€˜Spataro-Paolucciâ€™ di Vasto, unâ€™iniziativa che coinvolge quattro docenti e dodici studenti, con lo sguardo rivolto al concorso regionale e, successivamente, alla fase nazionale. Ãˆ inoltre prevista unâ€™ulteriore partecipazione a un contest europeo, che offrirÃ agli studenti lâ€™opportunitÃ di confrontarsi in un contesto internazionale.

Il progetto vede impegnati i docenti Marco Bassi, Annamaria Dantes, Alessia Delle Monache e Alessandra Zinni, che accompagneranno gli alunni in un percorso strutturato e stimolante. La formazione sarÃ curata dalla prof.ssa Anna Orsatti, docente di lingua inglese in pensione ed oggi esperta riconosciuta della metodologia debate, nonchÃ© socia della SNDI â€“ SocietÃ Nazionale Debate Italia, punto di riferimento a livello nazionale per questa pratica didattica.

Il debate Ã¨ una metodologia didattica attiva e inclusiva che prevede il confronto tra due squadre su un tema assegnato: una a favore (PRO) e una contraria (CONTRO). Attraverso regole precise e tempi scanditi, gli studenti imparano a sostenere una tesi, ad ascoltare le ragioni dellâ€™altro e a rispondere in modo argomentato. Si tratta di un approccio che rafforza lâ€™apprendimento cooperativo, sviluppa competenze trasversali e curricolari e migliora sensibilmente le abilitÃ di public speaking.

Tra gli obiettivi principali del progetto figurano lo sviluppo delle competenze di dibattito e argomentazione, la promozione della cultura del dialogo e del rispetto delle opinioni altrui, oltre alla crescita personale e sociale degli studenti coinvolti.

Nel corso delle attivitÃ , gli alunni impareranno a organizzare le idee in modo flessibile e coerente, a parlare in pubblico con consapevolezza, a lavorare in gruppo e a risolvere problemi. Non mancheranno aspetti piÃ¹ creativi, come lâ€™uso dellâ€™ironia e della comunicazione efficace, in un contesto che punta anche al divertimento come leva per lâ€™apprendimento.

Il progetto prevede una prima selezione degli studenti, la formazione specifica di docenti e alunni, la preparazione alle competizioni e la partecipazione al concorso regionale, con lâ€™eventuale accesso alla fase nazionale e al contest europeo.