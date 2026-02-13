"Vasto, Perla d'Abruzzo", firmato dai giovani Sara Di Tanna e Cesare Vicoli il nuovo libro fotografico sulla città per gli 80 anni dell'Universal

Dopo quasi un quarto di secolo, esce il volume “Vasto, Perla d’Abruzzo”, un nuovo libro fotografico sulla città, curato dalla Maison Littéraire, composto da 108 pagine ed 80 fotografie.

"Dopo una breve prefazione ed una pagina dedicata ai cenni storici sulla città - si legge in una nota dei promotori -, il libro è organizzato in undici temi, ciascuno dei quali con una introduzione in doppia lingua (italiano ed inglese) mentre ogni foto è corredata di una didascalia.

Più precisamente spazio a foto su:

Il Mare

Il Golfo

Il Porto

La Pista ciclabile

La Via Verde

La Riserva naturale di Punta Aderci

Il Borgo antico

La festa del Santo Patrono

La Neve

La Notte

Un fiore di città

Si tratta di scatti attuali, realizzati pensando a questa pubblicazione, ed offre soggetti e ritratti a cui mai nessuno aveva pensato di riservare un intero capitolo. Ci riferiamo ad una raccolta di foto dedicata alla Vasto di notte, al Borgo antico con gli scorci più belli e caratteristici, alla cura dell’arredo urbano capace di legare armoniosamente le fioriture primaverili ed estive con i monumenti, i palazzi, le piazzette e le stradine facendo di Vasto un fiore di città.

Un’altra peculiarità di questa pubblicazione è che è stata realizzata da due autori che insieme non raggiungono i cinquant’anni. Le foto sono state infatti scattate dalla giovanissima Sara Di Tanna, che ha pubblicato il suo primo calendario di Vasto a 19 anni a cui sono seguite altre quattro edizioni, e di Cesare Vicoli, giovane autore vastese pluripremiato per i suoi pamphlet ma con la passione per la cultura, il dialetto e le tradizioni vastesi; suoi sono i testi presenti nell’opera.

Un’ultima considerazione: la qualità della traduzione dei testi, affidata ad Elizabeth Persichillo, insegnante di madrelingua londinese.

Il volume, realizzato per gli 80 anni della Cartolibreria Universal, è in vendita a 18 euro".