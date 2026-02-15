Festa di San Valentino, un gesto d’amore per la Ricoclaun

La Festa di San Valentino di San Salvo si è trasformata ancora una volta in un momento di condivisione, sorrisi e solidarietà. Grazie alla sensibilità e all’impegno di Luigi Farina, affettuosamente conosciuto come il Presidente dei Nonni di San Salvo, e dei suoi amici speciali, l’evento ha portato non solo allegria, ma anche un concreto gesto di generosità.

Durante la quarta edizione della festa, sono stati donati 300 euro alla Ricoclaun ODV, realtà da anni impegnata nel portare sorrisi e leggerezza nei luoghi di cura.

A ritirare simbolicamente questo prezioso contributo erano presenti Rosaria Spagnuolo, insieme ai clown del direttivo Clown Lulù (Idiana Nanni) e Clown Sampei (Elia Faini). Un incontro che ha unito emozione e gratitudine.

L’evento è stato arricchito da momenti poetici e profondamente sentiti: Clown Lulù ha dato voce alla poesia “Ti meriti un amore” di Estefania Mitre, mentre Clown Eric ha emozionato il pubblico con “Lu Carnivàle di li Uaštarùle” di Fernando D’Annunzio.

«Siamo felici e grati di essere stati scelti», ha dichiarato la presidente Rosaria Spagnuolo. «La vostra è una comunità speciale, capace di stare insieme con autenticità e di coltivare valori profondi legati alla famiglia e alla solidarietà.»

Con grande entusiasmo, la presidente ha ricordato come la precedente raccolta fondi abbia contribuito all’acquisto di nuovi arredi per la Pediatria di Vasto, progetto che ha raggiunto la straordinaria cifra di 14.000 euro grazie al sostegno di cittadini e aziende del territorio. L’inaugurazione è prevista per marzo 2026.

La donazione odierna sosterrà invece il nuovo progetto Ricoclaun dedicato ai Podcast: racconti comici, poesie e filastrocche che diventeranno contenuti audio interpretati da giovani attori locali e trasformati in QR code destinati al reparto pediatrico.

«Grazie di cuore per la vostra preziosa amicizia e per questo gesto d’amore», ha concluso Rosaria. “Perché in fondo San Valentino non è solo la festa degli innamorati, ma di tutti quei gesti capaci di scaldare il cuore. E a San Salvo, ancora una volta, l’amore ha preso la forma più bella: quella di un sorriso condiviso.”