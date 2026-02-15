Partecipa a IlTrigno.net

L'ultimo commosso saluto a Giuseppe Panichelli

Nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo i funerali del giovane di 20 anni che ha perso la vita in un incidente stradale

redazione
AttualitÃ 
Dolore e sentimenti di profonda commozione a San Salvo per i funerali di Giuseppe Panichelli, il giovane di 20 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla Provinciale 197 in territorio di San Salvo, in localitÃ  Piane Sant'Angelo.

Il rito funebre Ã¨ stato celebrato, dal parroco Don Raimondo Artese nella Chiesa di San Giuseppe. assieme a Don Beniamino Di Renzo, giÃ  parroco della comunitÃ  di San Nicola Vescovo San Salvo, e in tanti si sono stretti alla famiglia, provata da una cosÃ¬ dura perdita.

All'uscita della bara bianca dal sacro tempio lancio di palloncini in volo per l'ultimo saluto a Giuseppe.

 

