Bilancio positivo per la 'Raccolta Farmaci' per le famiglie bisognose a San Salvo

Nei giorni dal 10 al16 febbraio nelle farmacie aderenti di San Salvo Ã¨ stato rinnovato l'annuale appuntamento con il Banco Farmaceutico per raccogliere farmaci da destinare ai meno abbienti e in stato di forte bisogno assistite quotidianamente dalla Caritas â€˜Gericoâ€™ della comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo.

Soddisfatta la coordinatrice e referente dell'iniziativa solidale, Maria Torino, che ha cosÃ¬ commentato ringraziando quanti hanno donato: â€˜â€™Dalla Farmacia Di Nardo - Labrozzi 105 pezzi, Farmacia Di Croce 73 pezzi e Farmacia Leone Magno 60 pezzi''.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni