Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Bilancio positivo per la 'Raccolta Farmaci' per le famiglie bisognose a San Salvo

Soddisfatta la coordinatrice del Banco Farmaceutico Maria Torino

Associazioni
Condividi su:

Nei giorni dal 10 al16 febbraio nelle farmacie aderenti di San Salvo Ã¨ stato rinnovato l'annuale appuntamento con il Banco Farmaceutico per raccogliere farmaci da destinare ai meno abbienti e in stato di forte bisogno assistite quotidianamente dalla Caritas â€˜Gericoâ€™ della comunitÃ  parrocchiale di San Nicola Vescovo.

Soddisfatta la coordinatrice e referente dell'iniziativa solidale, Maria Torino, che ha cosÃ¬ commentato ringraziando quanti hanno donato: â€˜â€™Dalla Farmacia Di Nardo - Labrozzi 105 pezzi, Farmacia Di Croce 73 pezzi e Farmacia Leone Magno 60 pezzi''.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni

Condividi su:

Seguici su Facebook