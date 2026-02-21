Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Virus tropicale 'Chikungunya', primo caso a Vasto

Ricoverata nel reparto di Malattie infettive del 'San Pio da Pietrelcina' donna rientrata da Cuba

redazione
AttualitÃ 
Condividi su:
Nell'UnitÃ  Operativa di Malattie Infettive dell'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto Ã¨ stata ricoverata  una donna di 56 anni affetta da Chikungunya, virus tropicale trasmesso da una zanzara infetta che comincia a minacciare l'Europa.
 
La donna - si sottolinea in una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti - era rientrata da Cuba a fine gennaio e da alcuni giorni accusava febbre elevata, cefalea e intensi dolori articolari con limitazione dei movimenti. Eâ€™ iniziata subito la terapia di supporto e le condizioni cliniche della paziente sono stabili e non destano preoccupazioni. 
 
Secondo i medici si tratta di un caso dâ€™importazione e non sono indicate misure preventive perchÃ© non sussiste pericolo di contagio: la trasmissione non Ã¨ da persona a persona ma attraverso la puntura di una zanzara infetta. Non sussistono, pertanto, rischi per la salute pubblica.
 
La Chikungunya Ã¨ una malattia caratterizzata dallâ€™esordio improvviso di febbre, intensi dolori articolari e cefalea; viene trasmessa da zanzare del genere Aedes; in questo periodo a Cuba Ã¨ in atto un'epidemia con circa 50.000 casi.
 
I medici richiamano alla necessitÃ , quando ci si reca in paesi endemici,  di mettere in atto tutte le misure indicate per proteggersi dalle punture di insetti che possono trasmettere infezioni potenzialmente gravi: utilizzare repellenti per insetti, indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni lunghi, frequentare ambienti protetti da zanzariere.
 
Prima di  andare all'estero, dunque, Ã¨ importante informarsi per viaggiare in sicurezza.
Condividi su:

Seguici su Facebook