Doni al Centro Il Mosaico tra condivisione e solidarietÃ 

Questa mattina sono stati consegnati i doni comprati con la somma raccolta durante la tombolata organizzata nel periodo natalizio dal Lions Club San Salvo a favore dei ragazzi del CSE Il Mosaico centro socio educativo.

Un momento di grande condivisione e solidarietÃ che ha visto la partecipazione del sindaco Emanuela De Nicolis, dellâ€™assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini, del presidente del Lions Club San Salvo Virginio Di Pierro e dei soci Lorenzo Di Meco e Venanzio Bolognese.

Â«Ringrazio il Lions Club San Salvo per la costante attenzione verso il sociale e per questo gesto concreto di vicinanza ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. La collaborazione tra associazioni e istituzioni Ã¨ fondamentale per costruire una comunitÃ piÃ¹ inclusiva e solidaleÂ», ha dichiarato il sindaco De Nicolis.

Â«Queste iniziative rappresentano un esempio virtuoso di partecipazione e sensibilitÃ verso i bisogni della nostra comunitÃ . Il sostegno al CSE Il Mosaico significa investire nel benessere, nellâ€™inclusione e nelle opportunitÃ per i ragazzi e per le loro famiglieÂ», ha aggiunto lâ€™assessore Travaglini.

Â«Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla tombolata e che, con entusiasmo e generositÃ , hanno contribuito a rendere possibile questo importante gesto di solidarietÃ . Un ringraziamento speciale va anche alla Cartolibreria Fabrizio per aver collaborato con i doni messi a disposizione, dimostrando ancora una volta attenzione e vicinanza al territorioÂ», ha dichiarato il presidente del Lions Club San Salvo Di Pierro.