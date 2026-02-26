'Infiorata all'Uncinetto' della Pro Loco San Salvo, tre i bandi per l'edizione 2026

Nella Sala consiliare del Comune di San Salvo sono stati presentati ufficialmente, dalla Pro Loco San Salvo, i tre bandi per la 6Âª edizione dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto 2026, che saranno protagonisti in occasione del Corpus Domini il 7 giugno nel centro storico sansalvese.
Un momento importante, condiviso con le istituzioni e la comunitÃ , alla presenza - assieme alla presidente del sodalizio Maria Sabatini e dei collaboratori del gruppo - del sindaco Emanuela De Nicolis e dellâ€™assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini.
I TEMI 2026
Bando Scuole
Tema: Pinocchio
Bando Associazioni, gruppi di uncinettine e realtÃ
Tema: San Francesco d'Assisi
Bando Pro Loco UNPLI
Tema: Abruzzo
Tre percorsi diversi, un unico grande obiettivo: trasformare fili, mani e creativitÃ in unâ€™opera collettiva capace di raccontare identitÃ , fede, tradizione e appartenenza.
Tutti gli approfondimenti specifici sono disponibili sulla pagina Facebook Infiorata allâ€™Uncinetto - Pro Loco San Salvo
Per ricevere i bandi completi e le modalitÃ di partecipazione:
prolocosansalvo@gmail.com
389 8936536
sede via Martiri dâ€™Ungheria 4, San Salvo
foto in evidenza di Antonino Vicoli