Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Infiorata all'Uncinetto' della Pro Loco San Salvo, tre i bandi per l'edizione 2026

'Pinocchio', 'San Francesco d'Assisi' e 'Abruzzo' i temi proposti

redazione
Associazioni
Condividi su:
Nella Sala consiliare del Comune di San Salvo sono stati presentati ufficialmente, dalla Pro Loco San Salvo, i tre bandi per la 6Âª edizione dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto 2026, che saranno protagonisti in occasione del Corpus Domini il 7 giugno nel centro storico sansalvese.
 
Un momento importante, condiviso con le istituzioni e la comunitÃ , alla presenza - assieme alla presidente del sodalizio Maria Sabatini e dei collaboratori del gruppo - del sindaco Emanuela De Nicolis e dellâ€™assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini.
 
I TEMI 2026
 
Bando Scuole
Tema: Pinocchio
 
Bando Associazioni, gruppi di uncinettine e realtÃ 
Tema: San Francesco d'Assisi
 
Bando Pro Loco UNPLI
Tema: Abruzzo
 
Tre percorsi diversi, un unico grande obiettivo: trasformare fili, mani e creativitÃ  in unâ€™opera collettiva capace di raccontare identitÃ , fede, tradizione e appartenenza.
 
Tutti gli approfondimenti specifici sono disponibili sulla pagina Facebook Infiorata allâ€™Uncinetto - Pro Loco San Salvo
 
Per ricevere i bandi completi e le modalitÃ  di partecipazione:
prolocosansalvo@gmail.com
389 8936536
sede via Martiri dâ€™Ungheria 4, San Salvo
 
foto in evidenza di Antonino Vicoli
Condividi su:

Seguici su Facebook