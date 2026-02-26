'Infiorata all'Uncinetto' della Pro Loco San Salvo, tre i bandi per l'edizione 2026

Nella Sala consiliare del Comune di San Salvo sono stati presentati ufficialmente, dalla Pro Loco San Salvo, i tre bandi per la 6Âª edizione dellâ€™Infiorata allâ€™Uncinetto 2026, che saranno protagonisti in occasione del Corpus Domini il 7 giugno nel centro storico sansalvese.

Un momento importante, condiviso con le istituzioni e la comunitÃ , alla presenza - assieme alla presidente del sodalizio Maria Sabatini e dei collaboratori del gruppo - del sindaco Emanuela De Nicolis e dellâ€™assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini.

I TEMI 2026

Bando Scuole

Tema: Pinocchio