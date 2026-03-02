Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, riconoscimento a Pino Cavuoti

Momento particolarmente significativo e carico di emozione per la Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone di Vasto: il Priore emerito, Pino Cavuoti, Ã¨ stato insignito di un attestato di benemerenza quale segno di gratitudine per lâ€™impegno, la dedizione e il servizio svolto negli anni alla guida della Confraternita.

Un riconoscimento - rimarca il Priore Massimo Stivaletta - che testimonia lâ€™affetto e la riconoscenza di tutti i confratelli per il prezioso contributo offerto alla crescita spirituale e organizzativa del sodalizio.

La serata si Ã¨ cosÃ¬ conclusa in un clima di fraternitÃ rafforzando il senso di appartenenza e rinnovando lo spirito che anima la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone nel suo cammino di fede e testimonianza.