Sabato la 'Raccolta Alimentare' della Caritas Gerico a San Salvo

E' in programma sabato 28 marzo la ‘Raccolta Alimentare’ promossa dalla Caritas “Gerico” della Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo presso i due Conad cittadini in via degli Oleandri e in via Gargheta, dove ad affiancare i volontari saranno presenti rappresentanti dell'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) assieme ai volontari dell'Avis (Associazione Italiana Volontari Sangue) e al Gruppo Alpini San Salvo.
Si potrà donare:
Igiene e cura
Prodotti per l'igiene della persona;
Prodotti per l'igiene della casa;
Prodotti per l'infanzia;
Alimenti a lunga conservazione:
Carne in scatola;
Tonno in scatola;
Legumi in scatola;
Sughi pronti;
Minestre;
Cereali e derivati:
Riso;
Pasta;
Farina;
Risotti;
Legumi (secchi);
Colazione e dispensa:
Biscotti;
Latte;
Zucchero;
Caffè macinato;
Olio