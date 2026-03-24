Sabato la 'Raccolta Alimentare' della Caritas Gerico a San Salvo

E' in programma sabato 28 marzo la ‘Raccolta Alimentare’ promossa dalla Caritas “Gerico” della Parrocchia San Nicola Vescovo San Salvo presso i due Conad cittadini in via degli Oleandri e in via Gargheta, dove ad affiancare i volontari saranno presenti rappresentanti dell'ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) assieme ai volontari dell'Avis (Associazione Italiana Volontari Sangue) e al Gruppo Alpini San Salvo.

Si potrà donare:

Igiene e cura

Prodotti per l'igiene della persona;

Prodotti per l'igiene della casa;

Prodotti per l'infanzia;

Alimenti a lunga conservazione:

Carne in scatola;

Tonno in scatola;

Legumi in scatola;

Sughi pronti;

Minestre;

Cereali e derivati:

Riso;

Pasta;

Farina;

Risotti;

Legumi (secchi);

Colazione e dispensa:

Biscotti;

Latte;

Zucchero;

Caffè macinato;

Olio