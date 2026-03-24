Ottavo centenario della morte di San Francesco, tre le chiese giubilari a Vasto

Anno speciale in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco dâ€™Assisi fino al prossimo 10 gennaio 2027, tempo di grazia offerto a tutta la chiesa per rinnovare lo sguardo e il cuore alla luce dellâ€™esempio luminoso del Poverello di Assisi.

Un decreto della Penitenziaria Apostolica annuncia che saranno concesse le indulgenze plenarie.

Nella Lettera con cui il Santo Padre Leone XIV avvia questo cammino giubilare, egli richiama con forza il valore universale della testimonianza di San Francesco, uomo pacificato, discepolo radicale del Vangelo e instancabile annunciatore della pace che viene da Cristo. In un tempo segnato da conflitti, divisioni e ferite interiori e sociali, il Papa indica nel Santo dâ€™Assisi una guida sicura per riscoprire la sorgente autentica della pace: la riconciliazione con Dio, con i fratelli e con lâ€™intero creato.

"Questo anno speciale sproni tutti noi, ciascuno secondo le proprie possibilitÃ , ad imitare San Francesco, a formarci per quanto possibile sul modello di Cristo, a non vanificare i propositi dell'Anno Santo appena trascorso".

A Vasto Ã¨ possibile lucrare l'indulgenza plenaria seguendo le solite condizioni: recita del Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre, poi la recita del Padre Nostro e la professione di fede con il Credo da fare nel Santuario di Maria Santissima Incoronata a Vasto oppure nelle Chiese di Santa Maria Stella Maris e di San Francesco, a Vasto Marina. La confessione e la comunione si possono fare entro gli 8 giorni precedenti o antecedenti.