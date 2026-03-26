Una comunità dal cuore grande: donati nuovi arredi alla Pediatria di Vasto

Questa mattina, presso l’Ospedale di Vasto, si è svolta l’inaugurazione dei nuovi arredi donati al reparto di Pediatria grazie a un progetto promosso dall’Associazione Ricoclaun OdV, che ha saputo coinvolgere aziende, amici e cittadini del territorio in una straordinaria rete di solidarietà.

Un momento intenso e profondamente emozionante, vissuto con grande partecipazione da tutti i presenti. Più che una semplice inaugurazione, l’evento è stato la testimonianza concreta di quanto una comunità possa fare quando sceglie di unirsi per il bene dei propri bambini.

Le realtà che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, infatti, non avevano necessariamente qualcosa in comune dal punto di vista professionale o imprenditoriale. Eppure, erano unite da qualcosa di molto più forte: il cuore, la sensibilità e la generosità verso i bambini e verso la comunità.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore Sanitario dell’Ospedale di Vasto, dott. Fernando Di Vito, è intervenuta la Responsabile del Reparto di Pediatria, dott.ssa Patrizia Brindisino, che ha sottolineato il valore concreto della donazione e l’importanza di rendere gli spazi ospedalieri sempre più accoglienti e a misura di bambino.

A seguire ha preso la parola Rosaria Spagnuolo, presidente dell’Associazione Ricoclaun, che ha condiviso con i presenti il senso più profondo dell’iniziativa. Nel suo intervento ha evidenziato come questo progetto rappresenti la prova concreta di quanto una comunità possa essere forte quando sceglie di unirsi per il bene comune.

Ricoclaun – ha spiegato – ha avuto il privilegio di fare da tramite, intessendo una preziosa rete di relazioni e di generosità tra aziende del territorio, grandi e piccole, insieme a tanti cittadini, tutti accomunati da un unico grande valore: l’attenzione e la sensibilità verso i bambini e verso il futuro della comunità.

Nel corso della cerimonia è intervenuto telefonicamente anche il prof. Francesco Chiarelli, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, che ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa e per l’impegno dimostrato dall’associazione e dal territorio.

Sono poi intervenuti l’Assessore Regionale Tiziana Magnacca, il Vicesindaco di Vasto Licia Fioravante e l’Assessore del Comune di San Salvo Maria Travaglini, che hanno evidenziato la loro attenzione verso l’Ospedale di Vasto e il valore di questa donazione per il territorio e per i piccoli pazienti, ringraziando la Ricoclaun e tutti gli sponsor che hanno permesso di trasformare un’idea solidale in un risultato concreto.

Grande emozione anche negli interventi dei rappresentanti delle aziende presenti, che hanno espresso gratitudine per aver potuto partecipare a un progetto così significativo per la comunità.

Per C.I.V.E.T.A. erano presenti Chiara Di Paolo e Daniza Pomponio; per Pulchra Ambiente Silvio Petroro e Marcello Virzì; per LudoVico Giancarlo Spadaccini; per il Centro di distribuzione Amazon di San Salvo il vicedirettore Gabriele Lucafò; per Global Automation Luciana Del Villano; per Di Carlo Bus Natascia Di Carlo; Luigi Farina in rappresentanza di tanti suoi amici; per Tam Comunicazione Andrea Tortora e Andrea Mucci; per Vemit Paolo Acquarola e per Ottica Spadano Rosanna Spadano.

Hanno partecipato al progetto anche Marco Passoni e i suoi generosi amici, Punto Diesel, Zara Immobiliare, oltre a numerose coppie di sposi che hanno scelto le pergamene solidali Ricoclaun e tanti cittadini che hanno contribuito con donazioni private.

Al termine della cerimonia, l’Associazione Ricoclaun ha consegnato a tutti i sostenitori presenti un attestato di ringraziamento, segno di riconoscenza per il contributo e la fiducia dimostrata.

Grazie alla generosità di aziende, amici e cittadini è stato possibile raccogliere 14.000 euro, trasformati oggi in arredi che renderanno il reparto di Pediatria più accogliente e più vicino ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Ancora una volta Ricoclaun, realtà del Terzo Settore profondamente radicata nel territorio, ha dimostrato il proprio ruolo fondamentale nel promuovere progetti di solidarietà e nel portare avanti con passione le attività di clownterapia, in particolare all’interno del reparto di Pediatria.

Quella vissuta oggi non è stata soltanto l’inaugurazione di nuovi arredi, ma la celebrazione di una comunità solidale, capace di riconoscere il valore del dono e di unirsi per il bene dei suoi bambini.

Perché quando un territorio sceglie di camminare insieme, la solidarietà diventa forza e il bene comune diventa realtà.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre.” Gandhi