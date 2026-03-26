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"Ricette proibite", on line le prime tre puntate girate a San Salvo

Produzione firmata Centro PALCO con la regia di Irene Ferri

redazione
Appuntamenti
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Sono ufficialmente online i primi tre episodi di “Ricette proibite”, la nuova web serie che intreccia mistero, emozioni e tradizione, ambientata, per queste prime tre puntate, nel suggestivo scenario del Trabocco Diamante di San Salvo Marina.
 
Diretta con sensibilità e talento da Irene Ferri, la serie si distingue per la sua capacità di raccontare una storia intensa e coinvolgente, valorizzando al contempo il territorio abruzzese, i suoi prodotti tipici e le sue atmosfere uniche.
 
La trama
 
Emma torna nella sua amata Abruzzo per fare luce sul mistero che avvolge la morte del padre. Decisa a ricostruire non solo la verità, ma anche la propria vita, riprende le redini del ristorante di famiglia. Tuttavia, il suo percorso sarà segnato da eventi sconvolgenti che metteranno in discussione ogni certezza.
 
Una produzione che unisce talento e formazione. ”Ricette proibite" è una produzione Centro PALCO che vede protagonisti gli allievi delle classi di Centro Palco Academy, giovani attori che dimostrano grande impegno, passione e qualità interpretativa.
 
Il Cast principale è composto da: 
- Gaia Stella (Emma)
- Simone Capozzo (Lorenzo)
- Lori Casoria (Valeria)
- Alessandra De Luca (Giulia)
- Nicola Pietrangeli (Riccardo)
 
Crediti tecnici
 
Regia: Irene Ferri
 
Sceneggiatura: Andrea Girolamo Gallo e Marco Santilli
 
Direttore della Fotografia: Giacinto Sirbo
 
Fonico di presa diretta: Fabio Tumini – Satellite Record
 
Adattamento musiche: Marco Santilli
 
Montaggio: Marco Santilli
 
Assistente di produzione: Ada Zeudia Di Fiore
 
Marketing e logistica: Pamela Sbraccia
 
Produzione: Centro PALCO
 
Un progetto che unisce formazione, territorio e narrazione contemporanea, offrendo al pubblico una storia ricca di suspense e sentimento.
 
I primi tre episodi sono ora disponibili online: un’occasione imperdibile per scoprire una serie che promette di conquistare il pubblico puntata dopo puntata.
 
CANALE YOUTUBE CENTRO PALCO (clicca qui)


 

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