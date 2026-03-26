'Dedalo' di Luigi Friotto sul palco del Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo

Sabato 28 marzo, alle ore 21 al Centro culturale ‘Aldo Moro’ a San Salvo ci sarà un appuntamento davvero speciale: il concerto “Dedalo” di Luigi Friotto, un’occasione preziosa per lasciarsi trasportare dalla musica in un viaggio intimo e profondo.
Con il suo nuovo album, Friotto propone un percorso sonoro ricco di emozioni, caratterizzato da uno stile inconfondibile che si muove libero da condizionamenti. La sua musica riesce ad esplorare tematiche complesse con grande delicatezza e autenticità, arrivando dritta al cuore di chi ascolta.
È uno di quegli incontri musicali che meritano di essere vissuti dal vivo: un momento di ascolto, riflessione e bellezza condivisa.