Ingresso di nuove consorelle nella Confraternita dell'Addolorata di Vasto

Suggestiva vestizione di vestizione delle nuove consorelle Maria Grazia Reale e Federica Regis nella Chiesa dell’Addolorata, suffraganea della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, che con la loro adesione arricchiscono di linfa la Confraternita dell’Addolorata di Vasto.

“Per tutti i confratelli e le consorelle il nuovo ingresso – commenta il priore Michele Mascolo – è sprone all’unità e alla condivisione di un cammino di fede a servizio della Chiesa nel solco della fede e delle tradizioni che definisce il nostro cammino spirituale. A Maria Grazia e Federica nel rivolgere il più cordiale benvenuto auguro che la Madonna Addolorata vi protegga e vi illumini”.

Assistente spirituale della Confraternita dell’Addolorata di Vasto è Don Domenico Spagnoli.

Devozione della Confraternita per la Madonna Addolorata nella chiesa che ospita la statua della Vergine opera lignea dell'artista napoletano Giacomo Colombo che tiene sulle gambe il Cristo Morto.



