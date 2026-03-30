Raccolta alimentare dei Salesiani di Vasto, ampia partecipazione per il sostegno alle famiglie bisognose

Sabato 28 marzo si Ã¨ tenuta la Raccolta Alimentare organizzata dalla Parrocchia di San Giovanni Bosco di Vasto con lâ€™aiuto di tutti i gruppi associativi interni.

Lâ€™iniziativa, promossa e coordinata dal Gruppo Diaconia (che da anni ogni mese distribuisce viveri e offre servizio di microcredito alle tante famiglie in difficoltÃ del territorio), con lâ€™aiuto dei vari gruppi associativi parrocchiali, ha visto lâ€™alternarsi di tanti volontari della comunitÃ salesiana, adulti e giovani.

Sono stati otto quest'anno i punti vendita dove si Ã¨ svolta la raccolta:

1) Conad (via Alessandrini)

2) Gemmir (via Marco Polo)

3) Conad Pianeta (via Cardone)

4) Todis (corso Mazzini)

5) Conad (via Alfieri)

6) Conad Costaverde (Montenero di Bisaccia) new entry

7) Eurospar (via Ciccarone)

8) Acqua & Sapone (via Del Giglio)

A fine giornata sono stati raccolti in totale kg. 4.944 di alimenti e beni di prima necessitÃ che sono stati poi stoccati per prodotto e scadenza, immagazzinati e verranno distribuiti nei prossimi giorni alle famiglie in stato di bisogno direttamente presso il centro ricezione della Chiesa di San Giovanni Bosco.