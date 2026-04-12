Pro Loco San Salvo, progetti e radici nel territorio. Maria Sabatini confermata alla presidenza

La Pro Loco San Salvo chiude il proprio mandato quadriennale con un bilancio ricco di risultati, nuove reti e progetti destinati a continuare.

Sabato 11 aprile l’assemblea dei soci ha rinnovato le cariche sociali, confermando alla guida dell’associazione la presidente uscente Maria Sabatini.

Un'associazione che guarda al futuro

In questi quattro anni l’associazione ha ampliato la propria attività su più fronti, affiancando alla tradizionale organizzazione di eventi locali l’accesso a circuiti e programmi di respiro nazionale ed europeo.

Tra i risultati più significativi, l’ingresso nel circuito del 5x1000, strumento che permetterà sia la formazione dei volontari che la realizzazione di vari progetti.

La Pro Loco San Salvo ha al suo attivo una squadra stabile di 25 volontari, coperti da tessera blu, che ogni giorno mettono a disposizione il proprio tempo con dedizione ed entusiasmo.

Formazione e dimensione europea

La Pro Loco San Salvo è entrata a far parte della mobilità Erasmus+ Adulti grazie alla collaborazione con l’agenzia Akon Service, aprendo per il proprio staff opportunità di crescita linguistica, professionale ed esperienziale a livello europeo.

L'Infiorata all'Uncinetto: eccellenza riconosciuta a livello nazionale

Il progetto che più di ogni altro ha portato San Salvo alla ribalta nazionale è l’infiorata all’uncinetto, frutto di cinque anni di lavoro costante e appassionato. L’associazione ha partecipato per due volte all’infiorata storica di Roma ed è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura nell’ambito della Rete nazionale dell’UNPLIdelle Infiorate. Il progetto ha ricevuto menzione su riviste nazionali e numerosi riconoscimenti, costruendo una rete che unisce comuni, associazioni, scuole e Pro Loco di tutta Italia attorno alla tradizione delle volontarie uncinettine di San Salvo.

L’associazione ha inoltre portato avanti con continuità i progetti storici del territorio: il Riuso, L’Arte del Saper Fare, il Concorso Artigianato Creativo, la Casa di Babbo Natale e la Tombola Umana.

In arrivo due giovani dal Servizio Civile Universale

Una nuova pagina si apre per la Pro Loco San Salvo: è in partenza il Servizio Civile Universale, che porterà nell’associazione, a partire da settembre, due giovani volontari. Un’occasione in cui l’associazione crede profondamente, convinta che i ragazzi possano rappresentare un valore aggiunto concreto, portando uno sguardo nuovo e un punto di vista prezioso alla vita associativa.

Il nuovo direttivo 2026-2030

Sabato 11 aprile, alla presenza di ospiti istituzionali, l’assemblea della Pro Loco San Salvo ha eletto il nuovo direttivo che guiderà l’associazione fino al 2030.

Maria Sabatini è stata riconfermata alla carica di presidente. Al suo fianco, per le vice presidenze, Maria Donata Fini e Filomena Meo; Lorella Artese assume la carica di Segretario e Marina Carducci quella di tesoriere. Completano il consiglio i consiglieri Monica Marinari e Michele Daniele.

All’assemblea hanno preso parte, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini e Nicola Piccirilli, presidente della Pro Loco Contea di Monteodorisio, coordinatore delle Pro Loco del Medio Alto Vastese e consigliere regionale Unpli Abruzzo.

Un momento di particolare commozione è giunto con i saluti del presidente onorario Nicolino Carrisi, impossibilitato a partecipare in quanto convalescente. Attraverso un messaggio inviato all’assemblea, Carrisi ha espresso il proprio affetto per l’associazione, riconoscendo la continuità del lavoro svolto e incoraggiando il nuovo direttivo a proseguire con lo stesso spirito, puntando sempre a migliorare.

I progetti del nuovo mandato

Il nuovo direttivo si insedia con un programma ambizioso. Tra le iniziative in cantiere figurano un evento enogastronomico per valorizzare le eccellenze del territorio, il rilancio del Carnevale, un Certame di Poesia Dialettale per preservare e celebrare la lingua e la cultura locale, e l’apertura di un Ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) a servizio dei visitatori e della comunità.

Una comunità che cresce insieme

“Sono orgogliosa di tutto quello che è stato fatto — dichiara Maria Sabatini — e molto altro si può ancora fare".

Foto Monica Marinari e Antonino Vicoli