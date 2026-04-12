L’adattamento teatrale de “Il Demiurgo” di Gabriella Izzi Benedetti con regia di Ugo De Vita disponibile su Youtube

Il romanzo “Il Demiurgo” (Bulzoni 2004) di Gabriella Izzi Benedetti sta vivendo una nuova stagione di successi grazie alla messa in scena di Ugo De Vita.

L’opera, quando all’epoca uscì, suscitò subito curiosità e interesse, in quanto poneva una riflessione sul possibile uso improprio delle tecnologie più avanzate, sulle fratture fra progresso e regresso e sui rischi connessi a una deriva di onnipotenza. Nel romanzo, la figura dello studioso protagonista viene infatti ritratta in questa degenerazione, sullo sfondo di riferimenti che richiamano anche il “superuomo” di Nietzsche. Letto nel 2004 quasi come un esercizio di fantasia, accostato alla fantascienza o al fantasy, il libro appare oggi sotto una luce nuova, in relazione diretta con la questione della IA e delle sue applicazioni.

Ecco il motivo per cui Ugo De Vita e il suo gruppo negli ultimi due anni stanno proponendo in città come Roma e Firenze (anche Vasto) l’adattamento teatrale del romanzo della Izzi Benedetti.

Ultimo evento a Firenze il 26 marzo 2026 che Ugo De Vita ha voluto interamente registrare e mettere a disposizione di tutti su Youtube. Ne raccomandiamo la visione.