“Occhio ai bambini”, a San Salvo la prevenzione visiva gratuita entra a scuola

Prendersi cura della vista sin dai primi anni di scuola è fondamentale per il benessere e l’apprendimento dei più piccoli.

Con questo obiettivo la Sezione Territoriale di Chieti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), in sinergia con la Fondazione IAPB Italia ETS (Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) e con la collaborazione del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Chieti, dà il via alle giornate di screening gratuito del progetto nazionale “Occhio ai bambini”.

L’iniziativa di screening gratuito si terrà da lunedì 13 a venerdì 17 aprile presso i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria "Filomena Delli Castelli" dell'Istituto Omnicomprensivo "Mattioli - D’Acquisto" di San Salvo.

Sull'importanza dell'iniziativa interviene Antonello Di Deo, referente regionale della Fondazione IAPB Italia ETS: “La vista è il canale principale attraverso cui i bambini scoprono il mondo e apprendono. Con il progetto 'Occhio ai bambini' vogliamo ribadire che la diagnosi precoce è l'arma più efficace che abbiamo: identificare un problema visivo prima dei sei o sette anni può fare la differenza per il resto della vita di un bambino. Come IAPB siamo orgogliosi di sostenere questa capillarità sul territorio abruzzese, portando strumenti d'avanguardia e cultura della prevenzione direttamente nei luoghi della crescita",

Il progetto si articola in diverse fasi mirate a individuare precocemente eventuali disturbi della vista in una fascia d’età particolarmente vulnerabile: - Educazione Sanitaria (Campagna "ASTRO EYE"): Un progetto approvato dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione.

Attraverso cartoni animati e giochi (disponibili su www.astroeye.it), gli alunni della Primaria scoprono come prevenire miopia, astigmatismo e ipermetropia. - Screening Ortottico con Tecnologia 2WIN: Un ortottista specializzato effettuerà i controlli a scuola utilizzando il video-refrattometro portatile 2WIN, uno strumento all'avanguardia capace di identificare istantaneamente casi sospetti di ambliopia (occhio pigro) o strabismo. - Supporto Post-Screening: In caso di esito positivo o dubbio, le famiglie saranno indirizzate verso una visita oculistica completa.

Lo screening mira a individuare tempestivamente anomalie come l’ambliopia (comunemente nota come "occhio pigro") e i vizi di refrazione (miopia, astigmatismo, ipermetropia). Si tratta di condizioni che, se diagnosticate precocemente in età scolare, possono essere corrette con successo, evitando danni permanenti alla capacità visiva. “La prevenzione è un atto di responsabilità verso le fasce più vulnerabili della popolazione,” spiega la presidente dell'UICI di Chieti, Angelina Giangiulio.

“Attraverso questo intervento, portiamo la sanità direttamente nelle scuole, facilitando l'accesso ai controlli per le famiglie e sensibilizzando i bambini sul valore inestimabile del bene vista”.