Turismo open air, Abruzzo in primo piano al Forum del Centro Adriatico

L'Abruzzo sarÃ tra i protagonisti del FAITA Marche Open Air Forum 2026, in programma lunedÃ¬ 13 aprile a Cupra Marittima (Ascoli Piceno), primo appuntamento dedicato al turismo open air nel Centro Adriatico, che punta a rafforzare il dialogo tra territori e imprese.

All'evento, promosso da FAITA Marche con il coinvolgimento di FAITA Italia, FAITA Abruzzo e FAITA Molise, parteciperanno numerosi operatori e rappresentanti del comparto turistico abruzzese, chiamati a portare esperienze, competenze e buone pratiche di una regione che da anni rappresenta un punto di riferimento per il turismo all'aria aperta lungo la costa adriatica e nelle aree interne.

Il Forum si svolgerÃ dalle 14:30 alle 19:30 presso il Parco sul Mare di Cupra Marittima e nasce con l'obiettivo di riunire imprese, istituzioni e nuove generazioni di imprenditori per un confronto concreto sui temi strategici che guideranno lo sviluppo del settore nei prossimi anni.

Â«Il turismo open air Ã¨ uno dei segmenti piÃ¹ dinamici dell'offerta turistica italiana â€“ dichiara la presidente di FAITA Marche, Milva Ricci â€“. Con questo appuntamento vogliamo consolidare FAITA come soggetto di riferimento del comparto e rafforzare la collaborazione tra regioni, valorizzando in particolare il contributo degli operatori abruzzesi, da sempre protagonisti di una crescita di qualitÃ Â».

Durante il pomeriggio si alterneranno interventi istituzionali, contributi tecnici e momenti di confronto operativo, con un focus su:

â€¢ evoluzione del turismo open air e sviluppo delle destinazioni;

â€¢ innovazione, digitalizzazione e performance delle strutture ricettive;

â€¢ passaggio generazionale e nuove prospettive imprenditoriali.

Â«Innovazione, digitalizzazione e ricambio generazionale â€“ sottolinea la presidente Ricci â€“ sono elementi determinanti per affrontare le sfide del mercato e competere con le altre destinazioni turisticheÂ».

Sono stati invitati il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, rappresentanti di Confcommercio Marche, dirigenti e referenti dell'Assessorato regionale al Turismo e il direttore dell'Agenzia Regionale del Turismo ATIM, a conferma dell'attenzione istituzionale verso un comparto che genera sviluppo e occupazione anche in Abruzzo.

L'apertura dei lavori Ã¨ prevista per le ore 15:00; la giornata si concluderÃ con un momento di networking e aperitivo finale, pensato per favorire il confronto diretto tra operatori marchigiani, abruzzesi e molisani, stimolando nuove collaborazioni interregionali.

Per agevolare la partecipazione sarÃ attivo un servizio di transfer dedicato, con navette in partenza dalle stazioni ferroviarie di Pedaso e Cupra Marittima, su prenotazione.

Il Forum Ã¨ aperto a tutte le imprese dell'ospitalitÃ open air, associate e non associate, e si propone come un'occasione concreta di dialogo per costruire una visione condivisa del futuro del turismo nel Centro Adriatico, con l'Abruzzo tra gli attori centrali del processo di crescita.