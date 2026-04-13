Lascia il segno l'incontro sulla 'gentilezza' a Vasto

Sala gremita sabato pomeriggio quella della Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto per il seminario “La gentilezza come stile di vita”, promosso dal Lions Club Vasto Host e aperto all’intera comunità.

Un evento che è stato non solo un invito alla riflessione, ma anche uno stimolo concreto all’azione, in un tempo in cui la gentilezza si conferma sempre più come un autentico principio civile.

Protagonista dell’incontro il dottor Gianfranco Contini, psichiatra e psicoterapeuta, che ha tenuto la platea attenta e profondamente coinvolta, accompagnandoci con rigore scientifico tra gli effetti della gentilezza, supportati dai risultati delle ricerche nelle neuroscienze. Un intervento capace di unire competenza, esperienza e una visione centrata sull’umanizzazione delle cure, sull’ascolto e sulla qualità delle relazioni.

Sono stati particolarmente apprezzati anche gli interventi degli assessori alla Cultura e alle Politiche sociali Nicola Della Gatta e Anna Bosco, del governatore Lions del Distretto 108A Stefano Maggiani e del presidente del Club Vasto Host Michele Lalla che hanno arricchito il confronto con riflessioni e contributi significativi. A moderare l’incontro, con sensibilità e competenza, la referente del Comitato Gentilezza del club promotore, Concetta Delle Donne, alla presenza di autorità lionistiche, civili e militari.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Vasto e arricchita dagli interventi delle istituzioni cittadine, ha rappresentato un momento autentico di confronto, partecipazione e consapevolezza.

Da questo circolo virtuoso, capace di generare valore e ispirazione, nasce e si rafforza anche il progetto delle Città Gentili: un’iniziativa d’avanguardia che promuove lo sviluppo dei Comuni in linea con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. L’obiettivo è valorizzare il legame tra istituzioni, cittadini, territorio e natura, attraverso una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale, relazionale e collettivo, ad alto impatto sociale.

Sono già oltre 60 i Comuni che hanno aderito, ciascuno con la libertà di interpretare e realizzare iniziative significative per il proprio territorio, nel rispetto delle linee guida del Manifesto della Città Gentile e il Club Vasto Host punta a sensibilizzare la comunità per raggiungere questo obiettivo e poter ottenere anche per Vasto il riconoscimento di "Città Gentile”!

Non è stato solo un evento, ma un’energia condivisa, fatta di presenza, ascolto e piccoli grandi gesti. È riuscito perché ci abbiamo creduto davvero, insieme.

Grazie a chi c’era… e a chi continuerà a seminare gentilezza, ogni giorno,