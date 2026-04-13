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Termini e Condizioni

Consegna dei sacchi per le Some di San Vitale il 15, 16 e 17 aprile

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Si comunica che per il ritiro dei sacchi per le Some in vista della Sfilata di sabato 18 aprile 2026, bisogna recarsi in Via 1Â° Vico San Giuseppe n.9, presso la sede della Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri (di fronte alla Gioielleria Zimarino) nei giorni 15-16-17 aprile dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Le buste contenenti l'offerta vanno consegnate entro e non oltre le ore 19.30 del giorno 17 aprile.

Mentre per la Sfilata in programma il 28 aprile, giorno di San Vitale Martire, i sacchi si consegnano nei giorni 25-26-27 aprile 2026, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, ultimo momento in cui si puÃ² consegnare la busta chiusa con l'offerta.

Il Comitato Feste San Vitale 2026, inoltre, rammenta che Ã¨ vietato far guidare il trattore a persone non in possesso di patente di guida, altrimenti si incorre nel sequestro del mezzo. Per la prevenzione di infortuni Ã¨ vietato trasportare persone sui parafanghi dei motori.

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