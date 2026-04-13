'Passo e includo', l'Azione Cattolica Chieti-Vasto riflette sul tema dell'inclusione sociale

Nel pomeriggio di domenica 12 aprile nel Salone Paolo VI della comunità parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo, si è svolto l'incontro dal titolo ‘Passo e Includo’ promosso dall'Azione Cattolica della Diocesi Chieti-Vasto per discutere e riflettere sul tema dell'Inclusione sociale.

La tavola rotonda è stata introdotta dalla preghiera di don Leo Rosa assistente diocesano del Settore Giovani a cui si sono alternate le voci di Cristiana Moretta responsabile amministrativo della Cooperativa “Volentieri” di Casoli spiegando l'operato del sodalizio nel campo dell'inclusione sociale.

A seguire, gli interventi di Martina Piccirilli, responsabile dell'Ufficio Centro per l'Impiego (CPI) di Vasto, ponendo l'attenzione sull'assunzione nelle aziende di persone con disabilità, e Andrea Sciarretta, presidente dell'Associazione Progetto Noemi ODV ETS, spiegando la missione principale di questa realtà, che ogni giorno si batte per i diritti e doveri dei bambini affetti da gravi patologie come la SMA (Atrofia Muscolare Spinale).

A moderare l'incontro è stata Fabiana Bolognese psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale.

In conclusione i saluti della presidente diocesana Emanuela Pedone e i ringraziamenti del parroco don Antonio Totaro.

Fotoservizio a cura di Lorenzo Saturni