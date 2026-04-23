Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Carmine Di Risio il nuovo presidente

Come ogni anno, in aprile, i soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna sono stati chiamati in Assemblea per procedere al rinnovo del Consiglio direttivo del Club per l’anno sociale prossimo. In una serata che ha visto una buona partecipazione di membri, l’Assemblea si è espressa unanimemente per la elezione a presidente del Lions Club di Carmine Di Risio. Stimato avvocato, socio del sodalizio vastese da 17 anni, Di Risio è stato alla guida del Club già nell’anno sociale 2014-15.

“Esprimo gratitudine ai soci del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna per avermi scelto quale loro guida per l’anno sociale 2026-27 – ha detto il presidente eletto - E ringrazio tutti coloro che hanno deciso di impegnarsi in prima persona al mio fianco quali componenti il nuovo Direttivo. Sarà un anno sociale all’insegna della continuità operativa sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni in cui il nostro Club ha assunto una dimensione sempre più importante nel dare risposte concrete alle richieste di aiuto. Ringrazio il presidente Antonio Muratore e tutti i soci del Club per il lavoro svolto in questo anno sociale auspicando una grande collaborazione e comunità di intenti anche nel prossimo”.

Il prossimo anno sociale, come consuetudine, prenderà il via il 1° luglio 2026.