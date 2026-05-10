Festa della Mamma, condivisione e collaborazione tra il Nido Stella Maris e MadreCultura a Vasto Marina

In occasione della Festa della Mamma, il Nido dâ€™Infanzia Stella Maris di Vasto Marina ha vissuto un pomeriggio speciale allâ€™insegna della condivisione, dellâ€™amore e del rispetto per la natura, grazie alla preziosa collaborazione con lâ€™associazione MadreCultura e con il presidente Gianluca Casciato.

Durante lâ€™incontro, mamme e bambini hanno partecipato insieme a un significativo momento di piantumazione di piccole piante, simbolo concreto di crescita, cura e vita. Un gesto semplice ma profondamente educativo, capace di rappresentare il legame speciale tra il mondo della natura e quello dellâ€™infanzia: proprio come un seme, infatti, ogni bambino ha bisogno di amore, attenzione e cura per poter crescere e sbocciare nel fiore piÃ¹ bello. Le piante donate non rappresentano soltanto un valore ornamentale, ma diventano un segno tangibile dellâ€™importanza delle radici affettive e del ruolo fondamentale che le mamme rivestono nella vita dei propri figli, accompagnandoli quotidianamente con dedizione, protezione e amore.

Il Nido Stella Maris desidera esprimere un sentito ringraziamento a MadreCultura, da sempre vicina al territorio e alle realtÃ educative, sostenendo iniziative che promuovono la sensibilizzazione ambientale e i valori della cittadinanza attiva. Educare i bambini al rispetto dellâ€™ambiente fin dalla primissima infanzia significa piantare un piccolo ma prezioso seme di civiltÃ , destinato a crescere insieme a loro.

La Coordinatrice Serena Cerullo e il Presidente MadreCultura Gianluca Casciato