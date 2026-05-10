Titolo tricolore bis per le gemelle vastesi Gaia e Giorgia Cupaioli

Fuochi dâ€™artificio allo Stadio del Nuoto di Cuneo nella terza giornata degli Assoluti Herbalife di nuoto artistico.

Le gemelle vastesi dellâ€™Aurelia Nuoto si riprendono il trono dâ€™Italia. Gaia e Giorgia Cupaioli stravincono la finale del doppio free con 297.3388 punti e due stagioni dopo ribadiscono la loro leadership. Avevano vinto il loro primo titolo assoluto il 15 marzo 2025 a Riccione e ora vincono per la seconda volta. Nel mezzo un settimo posto e un bronzo. Sono una coppia che viene da lontano, dal 2020 quando erano undicesime in Italia. Hanno lavorato e sono cresciute molto. Sfiorano i 300 punti (che forse diventerÃ il prossimo obiettivo) e si distinguono per lâ€™esecuzione degli elementi (2 acro e 6 ibridi) con cui ottengono 172.0238 punti. Brave anche nellâ€™impressione artistica che vale 128.7750 e molto attente a non commettere errori limitando a tre punti e mezzo la penalitÃ sincro. Hanno il coefficiente di difficoltÃ piÃ¹ alto di questa finale e riescono a sfruttalo completamente a loro favore.

Si muovono con disinvoltura e la voce di Bocelli le accompagna alla vittoria, la musica di Gratia Plena si cuce addosso come un vestito da gran sera. Questa canzone Ã¨ un inno alla fede e le rappresenta in pieno, perchÃ© hanno avuto fiducia in loro stesse senza mai mollare, soprattutto nei momenti piÃ¹ difficili. Quando appaiono i punti sul tabellone si commuovono anche i loro allenatori Letizia Nuzzo, Costanza Ferro e Aldo Leoni che le hanno preparate giorno dopo giorno per questa finale tanto attesa. Le premiano il direttore tecnico della Nazionale Patrizia Giallombardo e lâ€™assessore allo sport Valter Fantino.

Alle loro spalle le azzurre e campionesse juniores di Fiamme Oro e Banco BPM Rari Nantes Savona Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice, allenate da altre tre grandi ex atlete internazionali del calibro di Manila Flamini, Mariangela Perrupato e Federica Sala, con 284.8152 e dalla nuova coppia del Busto Nuoto Melissa Magi (al primo anno con il club lombardo) e Giorgia Spiz, campionesse dâ€™Italia venerdÃ¬ sera con le compagne di Acro, con 270.0392 punti ed anche loro con una bellissima coreografia disegnata ad arte da Stefania Speroni e gli altri tecnici del team.

Fonte Federazione Italiana Nuoto â€“ Foto @giorgioperottino @deepbluemediaphoto