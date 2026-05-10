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Il sansalvese Daniele Zinni ai nastri di partenza della Dunlop Cup 1000 Superbike

Domenica 17 maggio la gara inaugurale della stagione sul circuito di Vallelunga (Roma)

redazione
Sport
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DanieleZinni,  pilota del Team Bike & Motor, pronto all'esordio nella categoria 1000 Superbike in sella alla Yamaha R1

Il conto alla rovescia sta per terminare.

Domenica 17 maggio scatta la prima gara della Dunlop Cup Superbike e per San Salvo ci sarà un nome da seguire, quello di Daniele Zinni, portacolori della città e del Team Bike & Motor nella categoria 1000 Superbike.

Dopo mesi di preparazione invernale tra pista, palestra e test tecnici, Zinni è pronto a esordire nel campionato nazionale dedicato alle derivate di serie, in sella alla sua Yamaha R1.

Un debutto stagionale che arriva al termine di un inverno intenso: “Non ci siamo mai fermati” racconta il pilota. “Abbiamo lavorato duro su moto e condizione fisica. Ora è il momento di raccogliere”.

Il Team Bike & Motor, realtà abruzzese sempre più punto di riferimento per gli appassionati, affronterà la Dunlop Cup con l’obiettivo di crescere gara dopo gara e portare a casa risultati importanti nella classe regina 1000 Superbike.

L’appuntamento è per domenica 17 maggio con il round inaugurale presso l'Autodromo di Vallelunga (Roma). Zinni Daniele e il Team Bike & Motor sono pronti a dare gas.

Forza Daniele!

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