Punta Penna, rinnovata la tradizionale Processione per mare

Sempre amata la tradizionale processione in mare in onore di Santa Maria di Pennaluce a Vasto.

Ne quartiere del porto il rito, appuntamento religioso tra i piÃ¹ sentiti nella comunitÃ .

Intorno alle 8,30 la statua della Madonna, rientrata ieri dalla Chiesa di San Paolo, Ã¨ stata portata in processione dalla Chiesa di Punta Penna fino al bacino portuale, accompagnata dalla Banda, dal parroco di San Paolo, Don Gianni Sciorra, dai componenti della Sezione vastese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, da autoritÃ militari e civili e da fedeli, presenti il vice sindaco della cittÃ , Licia Fioravante, l'assessore Anna Bosco e rappresentanti del locale Ufficio Circondariale Marittimo guidati dal comandante Rossella D'Ettorre.

Nei due video che vi proponiamo di seguito l'imbarco della statua e la partenza della processione

Quest'anno Ã¨ stato il motopeschereccio â€˜Luigi De Rosaâ€™ a trasportare la statua, con piÃ¹ di altre quindici imbarcazioni in corteo dal porto fino a Vasto Marina e ritorno.

Prima di rientrare in porto lancio di una corona in onore delle vittime del mare e di persone scomparse care alla comunitÃ .

La statua, a seguire, Ã¨ stata riportata verso la chiesa per la solenne celebrazione eucaristica.