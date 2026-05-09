Antonietta Centofanti: "Ricordarla Ã¨ necessario, bello, importante segno di riconoscenza"

â€œCara Antonietta, quanto ci manchi e che bella ereditÃ morale hai lasciato.

Con profonda emozione stiamo ricordando in piÃ¹ momenti di una giornata intensa, una cara amica, compagna, sorella che da 5 anni ci ha lasciate. Donna coraggiosa, partigiana, donna di cultura e di straordinaria umanitÃ . Nella sua casa a San Domenico ho vissuto grazie a lei serate che sapevano di libertÃ , teatro, musica, pensiero vivo: artisti, musicisti, amici, emozioni condivise. Lei era cosÃ¬, capace di accogliere e unire, con quello spirito gentile e insieme ribelle che la rendeva unica.

Era buona, profondamente buona, ma mai fragile. Dentro il dolore terribile per il nipote Davide, morto tra le macerie della Casa dello Studente, trovÃ² la forza di una battaglia instancabile, dignitosa, energica. Per la veritÃ Ã¨ la giustizia, per riscattare la memoria dei 309 martiri del sisma e della sottovalutazione, ha speso energie, fatica, sacrifici enormi. E in ogni momento seppe essere presenza vera: mi mancano le nostre confidenze, quello scambio di ascolto mai giudicante. Sempre allâ€™altezza delle ferite della vita e delle speranze degli altri.

Non ho mai sopportato chi la sottovalutava, perchÃ© Antonietta aveva competenza, intelligenza, forza morale e sensibilitÃ rare. Con lei câ€™erano sorrisi autentici, emozioni profonde, umanitÃ vera. Ancora oggi, ogni volta che la penso, mi emoziono e commuovo. Se ne Ã¨ andata in silenzio, a casa sua, con i suoi gatti. Ho sempre sperato che sia stato un momento sereno, senza fremiti e dolore.

E oggi, nel suo e nostro Parco della Memoria, le parole e i canti di bambine e bambini sembravano restituirle qualcosa dellâ€™amore che lei ha seminato. In quelle voci câ€™era il senso piÃ¹ profondo della sua ereditÃ : memoria, libertÃ , cura degli altri. Un momento intenso e profondo.

Ma noi le dobbiamo ancora tanto. Riconoscenza, affetto, amore. Per tutto quello che ci ha lasciato e che continua a vivere nei nostri pensieri, nei nostri gesti, nella nostra coscienza. Antonietta resta una presenza viva, necessaria a noi che siamo qui ad abbracciarci nel suo ricordo. Tanta riconoscenza alla associazioni ed alle persone che hanno dato vita a questa giornata straordinaria e doverosa".

On Stefania Pezzopane - Consigliera comunale L'Aquila