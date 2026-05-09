Trofeo 'CittÃ  del Miele' tra sport, arte ed enogastronomia a Tornareccio

Domenica 10 maggio, le strade di Tornareccio, celebre â€œcapitale abruzzese del mieleâ€œ, torneranno a farsi teatro di una grande giornata di sport grazie alla 13Âª edizione del Trofeo CittÃ del Miele.

La manifestazione, organizzata dallâ€™Asd Pallano Outdoor con il patrocinio del Comune di Tornareccio e la collaborazione di OPES Abruzzo, promette unâ€™esperienza completa che unisce lâ€™agonismo della corsa su strada alla bellezza paesaggistica e artistica del territorio.

Lâ€™evento, onorato dalla presenza di una rappresentanza di podisti dal Belgio (Run Liege), avrÃ il suo cuore pulsante in viale Don Bosco, presso la zona delle Scuole Medie, dove il ritrovo per tutti i partecipanti Ã¨ fissato a partire dalle ore 8:15. Il programma agonistico si aprirÃ ufficialmente alle ore 9:10 con le batterie dedicate ai bambini e ai ragazzi, che si sfideranno su distanze calibrate in base allâ€™etÃ sotto la supervisione tecnica della Vini Fantini. Successivamente, alle ore 10:00, sarÃ dato il via alla gara competitiva di 10,6 chilometri e alla camminata non competitiva di 5 chilometri, offrendo cosÃ¬ una sfida adatta sia agli atleti piÃ¹ esperti che agli amatori. Oltre alla competizione, il Trofeo CittÃ del Miele propone diverse iniziative collaterali per arricchire la giornata, tra cui la possibilitÃ di effettuare un test gratuito di calzature tecniche Brooks direttamente sul percorso di gara e lâ€™opportunitÃ di partecipare a una visita guidata presso il rinomato Museo dei Mosaici del borgo.

Al termine delle gara, la cerimonia di premiazione celebrerÃ lâ€™eccellenza sportiva assegnando premi in natura e materiale tecnico ai primi cinque classificati assoluti, ai migliori cinque di ogni categoria e alle prime cinque societÃ per numero di atleti giunti al traguardo. Per i piÃ¹ giovani sono invece previste medaglie per tutti e coppe per i primi tre di ogni categoria, a sottolineare il valore educativo e promozionale della manifestazione. Le iscrizioni resteranno aperte online su portale Timingrun fino alle 14:00 di sabato 9 maggio, con quote di partecipazione fissate in 9 euro per gli adulti e 3 euro per le categorie giovanili.

Tutti sono invitati a non mancare a questa domenica allâ€™insegna dello sport autentico tra i profumi e i colori di Tornareccio nel giorno della â€˜festa della mammaâ€™.