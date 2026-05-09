Nel ricordo di Sandro Altieri

Le comunitÃ di San Salvo e del Vastese piangono la scomparsa di Sandro Altieri, improvvisamente venuto a mancare il 7 maggio.

Sandro Altieri, imprenditore agricolo ed assessore comunale alla fine degli anni Settanta, tra i vari incarichi anche quello di consigliere provinciale dâ€™amministrazione della Cassa di Risparmio di Chieti.

La passione per lâ€™agricoltura Ã¨ stata comunque lâ€™attivitÃ alla quale la famiglia Altieri ha dedicato generazioni di impegno e dedizione iniziando con il padre Nicola dal dopoguerra con il commercio di prodotti per lâ€™agricoltura.

Negli ultimi anni il suo orgoglio era lâ€™azienda vitivinicola Fontefico, produttrice di prestigiosi vini pluripremiati anche a livello internazionale e gestita dai figli Nicola, Emanuele e Valeria con il costante supporto di Miriam De Luca, la moglie.

Particolarmente forte il legame della famiglia con la terra e con il territorio sansalvese, una tradizione che affonda le radici agli inizi del Novecento, quando gli antenati degli Altieri si trasferirono da Scerni nelle campagne di San Salvo per dedicarsi allâ€™agricoltura. Unâ€™ereditÃ che Alessandro Altieri ha contribuito a custodire e tramandare alle nuove generazioni, accompagnando lâ€™evoluzione dellâ€™attivitÃ familiare verso modelli moderni e innovativi.

Alla moglie Miriam, ai figli Nicola, Emanuele e Valeria e a tutti i familiari viene espresso il cordoglio della comunitÃ .