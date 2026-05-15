'Blood Drive' per la donazione di sangue alla Denso, un piccolo gesto che puÃ² salvare una vita

Il 13 maggio scorso Denso Manufacturing Italia ha ospitato presso il proprio stabilimento di San Salvo un Blood Drive, riaffermando concretamente il proprio impegno verso la ResponsabilitÃ Sociale dâ€™Impresa e lâ€™attenzione al benessere della comunitÃ .

Lâ€™evento - si evidenzia in una nota - Ã¨ stato ufficialmente aperto dal sindaco Emanuela De Nicolis, alla presenza del presidente Francesco Monaco, a testimonianza dellâ€™importanza dellâ€™iniziativa e della solida collaborazione tra DMIT e il territorio.

Un momento istituzionale che ha sottolineato come solidarietÃ e impegno condiviso possano generare un impatto reale e positivo sulla comunitÃ .

Grazie alla presenza dellâ€™autoemoteca, posizionata allâ€™ingresso dello stabilimento dalle 8:00 alle 12:00, i collaboratori di DMIT hanno avuto lâ€™opportunitÃ di compiere un gesto semplice ma profondamente significativo: donare il sangue.

Donatori nuovi e abituali hanno partecipato con senso di responsabilitÃ e spirito solidale, seguendo un percorso strutturato che ha incluso questionari, controlli preliminari e donazioni. Ogni donazione racconta una scelta personale fatta con il cuore.

Un piccolo gesto che, in pochi minuti, puÃ² trasformarsi in una speranza concreta per chi ne ha bisogno e contribuire a salvare una vita. Il Blood Drive Ã¨ stato anche un momento di condivisione e partecipazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e i valori che uniscono i collaboratori di DMIT: attenzione agli altri, solidarietÃ e rispetto. PerchÃ© non si tratta solo di unâ€™azione concreta, ma di una scelta consapevole.

Non hai ancora donato? Pensaci con la testa e con il cuore.