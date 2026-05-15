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'Blood Drive' per la donazione di sangue alla Denso, un piccolo gesto che puÃ² salvare una vita

redazione
Associazioni
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Il 13 maggio scorso Denso Manufacturing Italia ha ospitato presso il proprio stabilimento di San Salvo un Blood Drive, riaffermando concretamente il proprio impegno verso la ResponsabilitÃ  Sociale dâ€™Impresa e lâ€™attenzione al benessere della comunitÃ .

Lâ€™evento - si evidenzia in una nota - Ã¨ stato ufficialmente aperto dal sindaco Emanuela De Nicolis, alla presenza del presidente Francesco Monaco, a testimonianza dellâ€™importanza dellâ€™iniziativa e della solida collaborazione tra DMIT e il territorio.

Un momento istituzionale che ha sottolineato come solidarietÃ  e impegno condiviso possano generare un impatto reale e positivo sulla comunitÃ .

Grazie alla presenza dellâ€™autoemoteca, posizionata allâ€™ingresso dello stabilimento dalle 8:00 alle 12:00, i collaboratori di DMIT hanno avuto lâ€™opportunitÃ  di compiere un gesto semplice ma profondamente significativo: donare il sangue.

Donatori nuovi e abituali hanno partecipato con senso di responsabilitÃ  e spirito solidale, seguendo un percorso strutturato che ha incluso questionari, controlli preliminari e donazioni. Ogni donazione racconta una scelta personale fatta con il cuore.

Un piccolo gesto che, in pochi minuti, puÃ² trasformarsi in una speranza concreta per chi ne ha bisogno e contribuire a salvare una vita. Il Blood Drive Ã¨ stato anche un momento di condivisione e partecipazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e i valori che uniscono i collaboratori di DMIT: attenzione agli altri, solidarietÃ  e rispetto. PerchÃ© non si tratta solo di unâ€™azione concreta, ma di una scelta consapevole.

Non hai ancora donato? Pensaci con la testa e con il cuore.

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