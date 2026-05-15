Triathlon Vasto, bella esperienza alla 'Challenge Family' di Cesenatico

Nello scorso fine settimana Cesenatico ha ospitato il Challenge Family, evento internazionale di triathlon.

Nella giornata di sabato 9 maggio si sono svolte le gare sulla distanza “sprint” (750m di nuoto, 20km in bici e 5 km di corsa) mentre il clou era in programma domenica 10 maggio con la “middle distance” (1,9km di nuoto, 90 km di bici e 21 km di corsa).

A rappresentare la Triathlon Vasto sono stati 6 atleti del team: Luigi Caporale, Damiano Fantini, Ermindo Radoccia e Danilo Cava (impegnati nella gara del sabato), mentre Fabio Di Cintio e Gianluca Giancristofaro hanno affrontato la gara più impegnativa della domenica.

Tutti gli atleti hanno concluso le rispettive gare con ottimi risultati. Eccoli qui di seguito:

Triathlon “sprint”

Damiano Fantini 1h 17m 31s

Danilo Cava 1h 17m 34s

Luigi Caporale 1h 21m 31s

Ermindo Radoccia 1h 30m 58s

Triathlon “middle distance”

Fabio Di Cintio 4h 49m 15s

Gianluca Giancristofaro 5h 17m 15s

La società “Triathlon Vasto” desidera fare un plauso ai propri atleti per i brillanti risultati ottenuti, con una particolare menzione a Ermindo Radoccia e Danilo Cava per il loro debutto in questa nuova disciplina.

