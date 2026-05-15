“Dai Trabocchi alla Maiella”, l’accoglienza che valorizza il territorio

Un’alleanza strategica che connette il mare dei trabocchi alle vette della Maiella per offrire un’esperienza di viaggio integrata, autentica e di valore. È stata presentata ufficialmente mercoledì 13 maggio 2026, presso l’Agriturismo Caniloro a Lanciano, la 16ª edizione della Card Turistica "Dai Trabocchi alla Maiella".

Il progetto, nato nel 2006 e diventato negli anni un punto fermo dell’accoglienza turistica territoriale abruzzese, è promosso dalla DMC "Terre del Sangro Aventino", una compagine che aggrega 152 operatori del territorio che mette insieme l’offerta turistica che va dalla Costa dei Trabocchi fino al versante orientale della Maiella. L’iniziativa, sostenuta dal Parco Nazionale della Maiella, poggia sulla cooperazione tra amministrazioni comunali, gestori di siti d’interesse e operatori privati, con l’obiettivo di raccontare l’identità di un territorio e le sue unicità.

L’incontro non è stato solo un momento istituzionale, ma una vera occasione di networking tra operatori dell’accoglienza. Gli operatori presenti hanno potuto confrontarsi, scambiare materiali promozionali e gettare le basi per nuove collaborazioni stagionali. Al termine della presentazione è partita la distribuzione capillare del materiale informativo gratuito, che da domani accoglierà i turisti in ogni angolo del Sangro Aventino.

Le novità e i numeri dell’edizione 2026. La Card conferma la sua doppia natura, affiancando al tradizionale pieghevole cartaceo una Web App sempre più evoluta ( www.daitrabocchiallamaiella.it ). L’offerta dell’edizione 2026 è costituita da:

21 siti turistici d’eccellenza accessibili con ingresso o visita guidata a tariffa ridotta. La novità del 2026 è rappresentata dal ritorno del Castello Ducale di Casoli, tornato visitabile dopo lavori di restauro e dell’ingresso di Riexperia, un nuovo spazio museale aperto ad Atessa, dedicato alla sostenibilità.

139 operatori turistici, presso 88 dei quali è possibile ricevere uno sconto dal 5% al 20% su ristorazione, attività esperienziali e acquisto di eccellenze enogastronomiche locali.

Un modello di accoglienza territoriale. Davanti a sindaci e amministratori locali, la DMC ha sottolineato come la Card trasformi ogni struttura ricettiva in un punto d’accoglienza qualificato. Questo modello di "ospitalità narrante" permette di guidare il visitatore in modo consapevole verso un turismo sostenibile, capace di generare valore sia sulla costa che nelle aree interne della Val di Sangro e della Maiella Orientale.

Il nuovo materiale promozionale sarà distribuito presso hotel, B&B, agriturismi e uffici turistici, pronti a diventare il "passaporto" ufficiale per scoprire le meraviglie del territorio e fornire vantaggi ai turisti.