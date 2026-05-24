Promuovere il territorio è l'obiettivo: ai nastri di partenza l'associazione 'Together'

Nella cornice del Centro sportivo Oltremare, a San Salvo Marina, è stata ufficialmente inaugurata l’associazione “Together APS-ASD”, dando così il via alle iscrizioni per tutti coloro che vorranno entrare a far parte di questa nuova realtà associativa.
L’associazione è composta da:
Marco Silvestri – Presidente
Letizia Pizzola – Vicepresidente
Francesco Modugno – Segretario e Tesoriere
Andrea Frani
Marina Milea
Assunta Silvestri
Lorenzo Izzotti
Together - si evidenzia in una nota dei promotori - nasce con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso trekking, uscite giornaliere, eventi, cammini ed esperienze condivise, collaborando attivamente con le attività locali per valorizzare le bellezze e le realtà del territorio.
L’associazione desidera ringraziare di cuore tutte le persone che hanno partecipato all’inaugurazione.
La grande partecipazione, l’affetto e l’entusiasmo dimostrati hanno reso questa serata ancora più speciale, segnando nel migliore dei modi l’inizio di questo nuovo percorso insieme.
Grazie a tutti coloro che hanno scelto di sostenerci e di entrare a far parte di questa nuova avventura.