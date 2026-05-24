Giochi Matematici, la Scuola primaria "Spataro” di Vasto alla finale all’Università Bicocca

Il 23 maggio 2026, a Milano, presso l’Università Bicocca, si è svolta la finale nazionale della decima edizione dei Campionati Junior di Giochi Matematici, un appuntamento atteso da tanti giovanissimi studenti della scuola primaria, appassionati di numeri, logica, intuizione e problemi da risolvere.

Anche la Scuola Primaria “G. Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto ha vissuto con grande orgoglio questa importante esperienza, grazie alla partecipazione di due alunni: Andrea Saulino, frequentante la classe quarta, e Cristian Sciarretta, frequentante la classe quinta, che hanno rappresentato con entusiasmo, serietà e impegno il proprio istituto.

I due giovani studenti, dopo essersi qualificati nelle selezioni precedenti, hanno affrontato la prova finale con concentrazione e determinazione, dimostrando non solo una buona preparazione, ma anche curiosità, spirito di osservazione e capacità di ragionamento. La loro partecipazione è stata un momento significativo di crescita personale e scolastica, vissuto con emozione e soddisfazione.

I Campionati Junior di Giochi Matematici rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare i bambini alla matematica in modo stimolante e coinvolgente. Attraverso quesiti logici, giochi di strategia e situazioni problematiche, gli alunni imparano a guardare la matematica non solo come disciplina scolastica, ma come strumento per pensare, ragionare, scegliere, trovare soluzioni e affrontare le sfide con creatività.

Accompagnati dalle loro famiglie, Andrea e Cristian hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da diverse scuole italiane, condividendo una giornata all’insegna della matematica, della logica e del divertimento. Un’esperienza che ha valorizzato il piacere della scoperta, il gusto della sfida e la bellezza del mettersi in gioco.

La Dirigente scolastica, prof.ssa Eufrasia Fonzo, ha espresso vivo apprezzamento per questo significativo risultato: “La partecipazione dei nostri alunni alla finale nazionale dei Campionati Junior di Giochi Matematici è motivo di grande soddisfazione per tutto l’Istituto. Al di là del risultato finale, rappresenta un traguardo importante e un motivo di grande orgoglio per l’intera comunità scolastica della ‘G. Spataro’, che da sempre promuove percorsi capaci di valorizzare le competenze, i talenti e le passioni degli alunni. Ringrazio con gratitudine i docenti per il lavoro quotidiano, attento e appassionato, con cui accompagnano i bambini nella crescita delle competenze logiche, matematiche e trasversali. Esperienze come questa dimostrano quanto la scuola possa essere luogo di scoperta, entusiasmo e valorizzazione dei talenti di ciascuno.”