Tra service e riconoscimenti la XXXIV Charter del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna

Tanti eventi in uno solo: Ã¨ questo il ricco paniere che la XXXIV Charter del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha costruito, come accade da anni, per omaggiare la celebrazione dellâ€™anniversario della sua costituzione. A cominciare dalle attivitÃ di servizio.

E cosÃ¬ in una Sala Pinacoteca di Palazzo dâ€™Avalos gremita di ospiti e soci Lions il presidente del sodalizio, Antonio Muratore, ha rimesso nelle mani della prof.ssa Eufrasia Fonzo la copia del bonifico di euro 4700,00 raccolti con lâ€™evento â€˜Occhi che brillano, cuori che parlanoâ€™, interamente versati al Rett Syndrome Research Trust per la ricerca sulla Sindrome di Rett, e nelle mani di Gianni Emanuele Naccarella, in rappresentanza dellâ€™AGBE-Associazione Genitori Bambini Emopatici, la copia del bonifico di euro 820,00 raccolti in occasione del concerto corale â€˜Un dono per la vitaâ€™. Una terza donazione, pari ad euro 500,00, Ã¨ stata rimessa durante la conviviale nelle mani dellâ€™Officer LCIF di Zona A di Settima Circoscrizione Romina Palombo in favore proprio della Fondazione Internazionale dei Lions Clubs.

Momenti importanti della celebrazione la premiazione del Concorso internazionale Poster per la Pace che per quanto attiene il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Ã¨ stato assegnato allo studente Antonio Del Casale della classe 3 F della scuola Media Raffaele Paolucci di Vasto, uno dei ragazzi che hanno partecipato sotto la supervisione del prof. Denis Pratesi.

E poi, ancora, lâ€™ingresso di un nuovo socio, passaggio fondamentale per la vita di un Club, Massimiliano Melchiorre presentato da Sandra Di Gregorio, e la consegna di due Melvin Jones Fellowship ai soci Massimo Molino e Maria Pia Smargiassi.

Nel corso della conviviale attribuito anche il â€˜Premio Giovani Talentiâ€™, istituito nellâ€™anno sociale 2017-18 e questâ€™anno assegnato al giovane Raul Zinni, difensore e capitano della AS Roma Under 18. Infine la consegna delle Chevron per gli anni di anzianitÃ di appartenenza ai soci Luigi Marcello (15), Rosaria Toscano e Francesco Nardizzi (20) e Luca Russo (25).

Alla presenza del Governatore del Distretto 108 A Stefano Maggiani, del Presidente della Settima Circoscrizione Francesco Cristaldi, dei presidenti della Zona A Maria Grazia Angelini e della Zona B Domenico Fabbiano, dei tanti Presidenti di Club e officer della Circoscrizione, degli assessori Anna Bosco e Alessandro Dâ€™Elisa, Ã¨ stato lâ€™assessore Nicola Della Gatta a portare i saluti dellâ€™Amministrazione comunale. Tracciando una similitudine tra lâ€™impegno e il senso civico dellâ€™agire Lions e quello della politica, ha voluto ringraziare i Lions per quello che fanno ribadendo lâ€™importante ruolo sociale che i tre Lions Club di Vasto ricoprono al fianco dellâ€™Amministrazione comunale.

In un discorso intenso e appassionato il presidente Antonio Muratore ha piÃ¹ volte ringraziato i soci e il loro impegno andando a snocciolare anche i numeri di quanto Ã¨ stato realizzato dal Lions Club in questo anno sociale, attivitÃ che ne fanno un punto di riferimento in tutto il territorio vastese. Ha sottolineato il valore del lavoro di squadra per raggiungere gli obiettivi e lâ€™importanza del principio di collaborazione con gli altri Club del vastese che ha dato frutti impattanti su tutta la comunitÃ .

E il Governatore Stefano Maggiani ha riservato parole di elogio per quanto il Club ha fatto e sta facendo, soffermandosi sullâ€™impegno dei Lions anche inteso come politica, non come partitismo, ma come dedizione al miglioramento e al benessere delle comunitÃ anche contribuendo alle scelte. Quindi ha dedicato un passaggio importante al Codice dellâ€™etica lionistica e al ruolo che i giovani devono assumere allâ€™interno dei Lions Club e dellâ€™Associazione internazionale.

Una mattinata chiusa con lâ€™inaugurazione di una nuova opera di recupero sulla loggia Amblingh, la terza tranche di â€˜Arte in Borgoâ€™ avviato nel 2013 e oggi pienamente ricadente negli obiettivi e le finalitÃ del service multidistrettuale Custodi del Tempo. Alla presenza del primo cittadino Francesco Menna, che ha sottolineato lâ€™importanza dellâ€™impegno dei Lions anche nel creare una immagine nuova della cittÃ adoperandosi a recuperare spazi e beni, sono stati il Governatore distrettuale Maggiani, il presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna Muratore e lo stesso sindaco della cittÃ a scoprire lâ€™opera alla presenza di tante persone assiepate lungo gli spazi della parte meridionale della passeggiata panoramica che hanno potuto ammirare i lavori in maiolica realizzati dai ragazzi dellâ€™Istituto Comprensivo 1 Paolucci Spataro di Vasto sotto la supervisione del laboratorio di ceramica Creta Rossa. Unâ€™opera che rappresenta un nuovo omaggio del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna alla cittÃ del Vasto e che Ã¨ stata benedetta da don Michele Fiore