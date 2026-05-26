Premio 'Alfredo Paglione', ecco i vincitori

Si è svolta nell’Auditorium di Palazzo de’ Mayo di Chieti, la cerimonia di premiazione dei vincitori della sesta edizione del Concorso d’Arte contemporanea intitolato alla memoria di Alfredo Paglione e riservato ai Licei Artistici della Provincia di Chieti.

“LA BELLEZZA DELLE STAGIONI" è il tema assegnato a questa edizione dell’iniziativa che è tesa a promuovere fra i giovani l’amore per l’arte nelle sue varie forme e l’attenzione per il mondo nel quale tutti noi viviamo.

Il Premio, presieduto dal presidente della Provincia Francesco Menna, viene promosso unitamente alle dirigenti dei Licei Artistici “Nicola da Guardiagrele” di Chieti, prof.ssa Paola Di Renzo, “Giuseppe Palizzi” di Lanciano, prof.ssa Angela Evangelista, e “Pantini-Pudente” di Vasto, prof.ssa Anna Orsatti.

Oltre al presidente Menna hanno composto la Giuria 2026: Armando Forgione che la presiede, già prefetto di Chieti nonché ideatore del Premio insieme al compianto Alfredo Paglione; Luciano Di Tizio, co-fondatore del Premio, Luigi Capasso, presidente della Fondazione Immagine; Maria Cristina Ricciardi, docente presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” Dipartimento Lettere Arti Scienze Sociali; Nicoletta Di Francesco, presidente del WWF Chieti-Pescara; l’artista M° Paola Di Biase; Cinzia Di Vincenzo, presidente dell’ETS “Giardino delle Pubbliche Letture” responsabile della segreteria del premio.

Il Premio è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, dall'Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti Pescara, dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal Comune di Chieti, dal Comune di Vasto, dal Comune di Lanciano, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Chieti-Pescara, dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Chieti.

Grazie alle elargizioni da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti-Pescara, della Toto Holding spa, della Società Desma8 srl, della STREVER Spa, della BCC ABRUZZI e MOLISE Credito Cooperativo Italiano, della BPER MARCHE ABRUZZO, sono stati individuati i seguenti premi e riconoscimenti:

SEZIONE PITTURA -DISEGNO: borse di studio ai primi tre classificati

SEZIONE OREFICERIA-MODA: borse di studio ai primi tre classificati

SEZIONE DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE-INSTALLAZIONI: borse di studio ai primi tre classificati

Ulteriori riconoscimenti:

PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO

SEGNALAZIONI DI MERITO – n. 24 buoni acquisto (alle 8 migliori opere di ogni Liceo Artistico, non già classificatesi).

Inoltre l’Ordine degli Architetti e le Associazioni WWF Chieti-Pescara, Il Giardino delle Pubbliche Letture e Club per l’UNESCO di Chieti hanno offerto riconoscimenti a lavori ritenuti meritevoli.

utte le opere prodotte dagli studenti partecipanti sono state pubblicate su uno specifico catalogo, realizzato grazie alla Fondazione Immagine, le stesse sono esposte al pubblico nelle sale di Palazzo de’ Mayo a Chieti dove saranno visitabili fino al 5 giugno con orari 9-13.30 e 14.30-17 (esclusi sabato e festivi).

I NOMI DEI PREMIATI

SEZIONE PITTURA E DISEGNO

ELENA STANISCIA, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera METAMORPHOSIS

MATTIA DI NACCIO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera QUIETE ESTIVA

NICOLE DI LELLO, GIUSEPPE IACOVONE, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera GENESI

SEZIONE OREFICERIA E MODA

PAMELA BANAJ, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera A TAVOLA CON LE STAGIONI

RAFFAELLA GUIDONE, LORIS MARCHEGIANO, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera FINESTRA SUL TEMPO

REBECCA DI LALLO, CAMILLA IACOVELLA, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera IL CUORE DI PERSEFONE

SEZIONE DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE E INSTALLATIVE

SOFIA D’ANTOGNO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera LA RINASCITA TRA LE ROSE MORTALI

NINA BREHM, Liceo Artistico Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera MAJA: MADRE DE, TEMPO E DEI RAMI

ADELAIDE DI FILIPPO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera PESCE D’APRILE

PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE ATTINENZA AL TEMA PROPOSTO

ALICE CELAIA, ALISIA CICHELLA, SOFIA GHIBELLI, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera IL CANTICO DELLE STAGIONI

SEGNALAZIONI DI MERITO

Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”:

ALESSANDRA RACANO per l’opera OLTRE IL MARGINE

DESIRÈ DI BARTOLOMEO per l’opera EQUINOZIO DI PRIMAVERA

MARTINA MARISI per l’opera CANTO DI MARE

GIULIA DI BIASE per l’opera DEA TELLUS

Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”:

AURORA SANTONETTI per l’opera L’ULTIMO RESPIRO D’INVERNO

MARGOT DI CIANO per l’opera LA DANZA

ANGELICA CARESTIA per l’opera GEKO AL SOLE

ASIA DI PRINZIO per l’opera CLORI IL PENSIERO CHE SBOCCIA

Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”:

GAIA SABATINI per l’opera SENZA CORONA

MARCELLO DI CAMILLO per l’opera IL DOLCE RIPETRSI

ROSA CEROLI per l’opera SPIRALI D’ONDA

NAHELE ROSSI per l’opera IL CICLO DELLE STAGIONI

SEGNALAZIONI



Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”:

ELEONORA LALLI per l’opera MIGRAZIONE

VALENTINA GRECO era RISVEGLIO DI FLORA

LEILA DI VINCENZO per l’opera TIES

NADIA CORVINO per l’opera SGUARDI SUL DIVENIRE

Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”:

GRETA CUZZI per l’opera ESTATE A TUTTA PINNA

LUDOVICA DE FRANCESCO per l’opera SIMBIOSI D’AUTUNNO

ARIANNA PRIMAVERA per l’opera MIGRAZIONE DELLE FARFALLE

MAXIM FILIPPO BUDINI per l’opera KINTSUGI

Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”:

ASIA DI SILVESTRE per l’opera GENESI NATURA

MARTINA CAMPITELLI per l’opera TRACCE DI TEMPO

MELISSA NATIVIO per l’opera FLOREALIS

FEDERICO COGNATI per l’opera ROTTE DI STAGIONE