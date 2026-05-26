La BTS San Salvo concede il 'bis': promossa anche la squadra femminile

La BTS San Salvo continua a scrivere una stagione straordinaria per la pallavolo cittadina, conquistando un altro importantissimo traguardo: la promozione della formazione femminile in Prima Divisione al termine di playoff emozionanti e combattuti fino allâ€™ultimo pallone. Risultato che fa il paio con il successo della squadra maschile che ha centrato il salto di categoria in Serie D.

Unâ€™impresa â€“ si legge in una nota del club â€“ costruita con sacrificio, lavoro e grande spirito di gruppo da parte di un roster giovane che, giornata dopo giornata, ha dimostrato maturitÃ , carattere e voglia di crescere. Le ragazze della BTS hanno avuto il merito di crederci sempre, superando momenti difficili e conquistando sul campo una categoria meritata.

Fondamentale il lavoro svolto dal tecnico Angelo De Risio, capace di guidare il gruppo non solo dal punto di vista tecnico ma soprattutto umano, creando una squadra unita, compatta e pronta ad aiutarsi nei momenti decisivi della stagione. Insieme a lui, prezioso anche il contributo dello staff societario, che con dedizione e presenza costante ha accompagnato il percorso delle atlete durante tutto lâ€™anno sportivo.

Con questo successo, che arriva dopo la promozione della formazione maschile in Serie D, la BTS San Salvo firma un risultato di enorme valore: due campionati di serie vinti nella stessa stagione, nel maschile e nel femminile.

Un traguardo che conferma la crescita costante della societÃ e la qualitÃ del lavoro svolto negli anni sul settore giovanile. La BTS si sta infatti affermando sempre di piÃ¹ come punto di riferimento per la pallavolo giovanile del territorio, sia nel maschile che nel femminile, grazie ad un progetto costruito sulla crescita dei ragazzi e delle ragazze, sul senso di appartenenza e sulla valorizzazione del gruppo.

Determinante anche il sostegno delle famiglie, dei genitori e di tutta la comunitÃ BTS, che hanno accompagnato la squadra con entusiasmo, aiuto concreto e grande partecipazione, contribuendo a creare un ambiente sano e unito dentro e fuori dal campo.

La BTS San Salvo continua cosÃ¬ a portare in alto il nome della cittÃ attraverso risultati sportivi importanti ma soprattutto attraverso valori come passione, sacrificio, unione e amore per questo sport.