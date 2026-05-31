Maria Sabatini nel Consiglio regionale delle Pro Loco d'Abruzzo

Una rappresentanza della Pro Loco San Salvo ha preso parte, al Teatro Polifunzionale di Pineto, allâ€™Assemblea Regionale Ordinaria ed Elettiva dell'Unpli - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia - Abruzzo, per un importante momento di incontro tra i sodalizi della regione.

Per la Pro Loco San Salvo presenti la presidente Maria Sabatini, le vice presidenti Maria Donata Fini e Filomena Meo, la segretaria Lorella Artese, la consigliera Monica Marinari e il socio volontario Giorgio Marrone.

La giornata Ã¨ stata unâ€™occasione per confrontarsi, condividere esperienze e guardare insieme alle sfide ed alle opportunitÃ che attendono il mondo delle Pro Loco nei prossimi anni.

Siamo particolarmente felici per le nomine che hanno interessato il nostro territorio: Nicola Piccirilli, presidente della Pro Loco Contea di Monteodorisio, Ã¨ stato eletto nella Giunta Esecutiva Regionale, mentre Maria Sabatini entrerÃ a far parte del Consiglio Regionale Unpli Abruzzo.

"Un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma il valore del lavoro svolto quotidianamente da tanti volontari a servizio delle proprie comunitÃ - si legge in una nota della Pro Loco San Salvo -. Lâ€™assemblea, guidata da Sergio Carafa e dal presidente regionale Sandro Di Adezio, Ã¨ stata arricchita dagli interventi in collegamento del presidente nazionale Unpli Antonino La Spina e del giurista ed editorialista de Il Sole 24 Ore Gabriele Sepio, che hanno offerto spunti interessanti sul presente e sul futuro delle Pro Loco.

Torniamo a casa con nuove idee, nuove responsabilitÃ e tanta voglia di continuare a lavorare per il nostro territorio".