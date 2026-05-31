Scuola del Maestro De Palma sul podio al Campionato Italiano Assoluto 2026

Si Ã¨ conclusa, nella cornice di Jesolo, la fase finale del Campionato Assoluto Italiano di Kick Light, organizzato dalla FederKombat. Una giornata intensa ed emozionante che ha visto grande protagonista la Scuola del Maestro Carmine De Palma con le sue sedi di Termoli, Vasto e Petacciato.

La spedizione del team torna a casa con risultati di grande prestigio, che aprono le porte alla convocazione in Nazionale di Chiara Tavani, giÃ azzurra da 3 anni: per lei una prestazione superlativa e una significativa Medaglia dâ€™Argento.

Chiara Tavani si Ã¨ laureata vicecampionessa Italiana, un traguardo straordinario considerando che quest'anno ha segnato il suo debutto nella categoria Juniores dopo la brillante esperienza tra i Cadetti. Chiara ha sfiorato l'oro in una finale al cardiopalma, cedendo il passo solo alla campionessa in carica per una manciata di punti (soli due quelli che hanno diviso le due atlete). Una sconfitta arrivata a testa altissima, dopo aver letteralmente dominato i due incontri precedenti, vinti con un netto scarto sulle avversarie. La costanza e la tecnica mostrate le valgono non solo l'argento, ma l'ingresso ufficiale nel giro della Nazionale Italiana.

Il bronzo di Gioele Pasciullo - Ottima prova anche per Gioele Pasciullo, che sale sul terzo gradino del podio conquistando la Medaglia di Bronzo. Nonostante la grinta messa in campo, per Pasciullo Ã¨ stata una gara segnata da un pizzico di rammarico: il primo incontro Ã¨ sfumato per soli 4 punti, mentre il secondo per 3. Piccole sbavature in termini di luciditÃ tattica hanno impedito al giovane atleta di centrare l'obiettivo della convocazione azzurra, che resta comunque alla sua portata per le prossime sfide.

Per la Scuola del Maestro De Palma non c'Ã¨ tempo per riposare.

I due atleti azzurri qualificati, Thomas Camelo (Campione Italiano Cadetto) e la confermata Chiara Tavani, sono attesi da un'estate di fuoco.

Il maestro Carmine De Palma ha giÃ pianificato un programma di allenamenti intensivi per tre giorni a settimana, per 4 ore, per tutta la stagione estiva. Il focus Ã¨ tutto rivolto al collegiale di Misano, in programma dal 5 al 9 agosto, dove la Nazionale Italiana si ritroverÃ per affinare le strategie in vista dell'appuntamento piÃ¹ importante dell'anno: i Campionati Mondiali, che si terranno a Jesolo dal 18 al 27 settembre.

Il maestro De Palma e tutto lo staff della Scuola di Kung Fu e Kickboxing esprimono grande orgoglio per l'impegno costante dei ragazzi. Il tricolore, per Thomas e Chiara, Ã¨ giÃ cucito addosso.