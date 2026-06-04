Il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna rinnova il proprio impegno nella Raccolta Occhiali Usati

Anche quest’anno il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna ha aderito al service “Raccolta Occhiali Usati”, confermando il proprio impegno a favore della solidarietà e del sostegno alle persone in difficoltà.

L’iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di numerosi soci del Club e, in particolare, degli Officer Aldo Ciavatta e Laura Vinciguerra, che hanno seguito con dedizione le diverse fasi della raccolta.

Un risultato importante è stato raggiunto anche grazie alla disponibilità e alla sensibilità di quanti hanno contribuito all’iniziativa: i Dirigenti dell’Istituto Comprensivo 1 Vasto e dell’Istituto Comprensivo “G. Rossetti”, l’Ottica Cipollone, la Pasticceria Pierrò, l’Ottica Piorelli, l’Ottica Miele, l’Ottica Desiderio e l’Ottica Vincitorio.

Grazie alla collaborazione tra soci, istituzioni scolastiche e attività del territorio, sono stati raccolti ben 448 paia di occhiali, successivamente inviati al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati. Gli occhiali saranno revisionati e destinati a persone che ne hanno bisogno, trasformando un semplice gesto di donazione in un concreto aiuto per la comunità.

L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di solidarietà e partecipazione, confermando il ruolo del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna nella promozione di progetti a forte valore sociale.