Firmato a Vasto il primo protocollo in Italia per valorizzare i giovani commercialisti negli incarichi giudiziali

È stato sottoscritto ieri, 3 giugno, nell’Aula Magna del Tribunale di Vasto, il primo Protocollo d’Intesa in Italia dedicato alla valorizzazione dei giovani professionisti nell’ambito del conferimento degli incarichi giudiziali previsti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Un risultato di assoluto rilievo istituzionale, che pone Vasto al centro di una buona prassi destinata a diventare modello nazionale.

A rendere possibile questo percorso è stata anzitutto la sensibilità del Presidente del Tribunale di Vasto, Dott. Michele Monteleone, che ha saputo raccogliere e tradurre in azione concreta un’esigenza ormai centrale per la professione: coniugare l’alta specializzazione richiesta dall’Autorità Giudiziaria con criteri di trasparenza, rotazione, parità di genere e apertura alle nuove generazioni.

Il Protocollo disciplina i criteri per il conferimento degli incarichi nelle procedure di crisi e insolvenza, nel rispetto della piena discrezionalità dell’Autorità Giudiziaria e del carattere fiduciario delle nomine. Allo stesso tempo, introduce un impianto organizzativo innovativo, capace di favorire una più ampia partecipazione dei professionisti iscritti all’elenco previsto dall’art. 356 del Codice della Crisi, con particolare attenzione ai giovani under 43.

Il Presidente Monteleone ha impresso all’iniziativa un tratto profondamente innovativo con la costruzione di un sistema nel quale il merito possa incontrare reali occasioni di crescita. Il Protocollo prevede infatti percorsi di affiancamento tra professionisti esperti e giovani colleghi, così da consentire il trasferimento delle competenze, l’acquisizione di esperienza sul campo e una progressiva responsabilizzazione nell’ambito delle procedure concorsuali.

Al fianco del Tribunale, un ruolo decisivo è stato svolto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto, guidato dalla Presidente Dott.ssa Luciana Cunicella, che ha sostenuto con convinzione il progetto, riconoscendone il valore per il futuro della professione e per il territorio.

“Il nostro Ordine ha accolto da subito con grande favore questo Protocollo, riconoscendone il forte valore innovativo e l’importanza per il futuro della professione”, ha sottolineato la Presidente Cunicella. “Abbiamo voluto sostenere un modello che favorisca il ricambio generazionale e la crescita professionale dei giovani colleghi, nel rispetto del merito, delle competenze e della qualità professionale”.

L’iniziativa nasce dall’impulso dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, presieduta dal Dott. Francesco Cataldi, che ha posto con forza il tema dell’accesso dei giovani professionisti agli incarichi giudiziali, trasformando un’esigenza diffusa in una proposta concreta, strutturata e replicabile.

“Questo Protocollo rappresenta un modello virtuoso che auspichiamo possa essere esteso ad altri Tribunali italiani”, ha evidenziato Cataldi. “I giovani professionisti chiedono da tempo non privilegi, ma opportunità, trasparenza e la possibilità di dimostrare sul campo le proprie competenze”.

Il sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, presieduto dal Prof. Dott. Elbano de Nuccio, conferisce all’iniziativa un valore di sistema. Alla giornata ha preso parte anche il Segretario nazionale del CNDCEC, Dott.ssa Giovanna Greco, che ha sottolineato l’importanza del Protocollo come strumento concreto per dare attuazione ai principi di trasparenza, rotazione e valorizzazione delle nuove professionalità, evidenziandone il possibile valore di riferimento per altri territori.

Particolarmente significativo anche il contributo dell’UGDCEC di Vasto, presieduta dal Dott. Angelo De Nicolis, che ha seguito il percorso con determinazione, promuovendo sul territorio una visione della professione capace di unire rigore, competenza e apertura ai giovani.

Il Protocollo è stato sottoscritto dal Dott. Michele Monteleone, Presidente del Tribunale di Vasto; dal Prof. Dott. Elbano de Nuccio, Presidente del CNDCEC; dal Dott. Francesco Cataldi, Presidente dell’UNGDCEC; dalla Dott.ssa Luciana Cunicella, Presidente dell’ODCEC di Vasto e dal Dott. Angelo De Nicolis, Presidente dell’UGDCEC di Vasto.

La firma di Vasto assume un significato che va oltre il dato tecnico. Segna l’avvio di un patto istituzionale tra magistratura, professione e giovani commercialisti: un patto fondato sulla fiducia, sulla responsabilità e sulla consapevolezza che la qualità della giustizia economica passa anche dalla capacità di formare, selezionare e valorizzare nuove competenze.

Con questo Protocollo, Vasto non si è limitata a ospitare un evento professionale: è diventata il luogo da cui parte un messaggio nazionale. Le istituzioni, quando dialogano con visione e responsabilità, possono costruire strumenti capaci di incidere concretamente sul futuro della professione.

Da oggi, il modello Vasto rappresenta un precedente importante: un primo passo, concreto e autorevole, verso una giustizia concorsuale più trasparente, più equilibrata e più attenta al ricambio generazionale.