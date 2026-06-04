Corpus Domini 2026, celebrazioni con l'Arcivescovo Bruno Forte

Lâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto celebra il Corpus Domini 2026 con due giornate di preghiera e processione eucaristica, guidate dallâ€™arcivescovo Bruno Forte.
Sabato 6 giugno a Vasto
Alle ore 18.00 si terrÃ la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Alle ore 19.00 seguirÃ la Processione Eucaristica con benedizione sul sagrato della Concattedrale di San Giuseppe. Si segnala che nel pomeriggio di sabato non ci saranno altre Messe nella cittÃ di Vasto.
Domenica 7 giugno a Chieti
Alle ore 18.00 la Santa Messa sarÃ celebrata nella Cattedrale di San Giustino. Alle ore 19.00 si svolgerÃ la Processione Eucaristica con benedizione sul sagrato della Chiesa della SS. TrinitÃ . Nel pomeriggio di domenica non ci saranno altre Messe nella cittÃ di Chieti.
I fedeli sono invitati a partecipare nel raccoglimento e nella preghiera.