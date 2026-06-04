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Corpus Domini 2026, celebrazioni con l'Arcivescovo Bruno Forte

redazione
Tradizioni
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Lâ€™Arcidiocesi di Chieti-Vasto celebra il Corpus Domini 2026 con due giornate di preghiera e processione eucaristica, guidate dallâ€™arcivescovo Bruno Forte.

Sabato 6 giugno a Vasto

Alle ore 18.00 si terrÃ  la Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore. Alle ore 19.00 seguirÃ  la Processione Eucaristica con benedizione sul sagrato della Concattedrale di San Giuseppe. Si segnala che nel pomeriggio di sabato non ci saranno altre Messe nella cittÃ  di Vasto.

Domenica 7 giugno a Chieti

Alle ore 18.00 la Santa Messa sarÃ  celebrata nella Cattedrale di San Giustino. Alle ore 19.00 si svolgerÃ  la Processione Eucaristica con benedizione sul sagrato della Chiesa della SS. TrinitÃ . Nel pomeriggio di domenica non ci saranno altre Messe nella cittÃ  di Chieti.

I fedeli sono invitati a partecipare nel raccoglimento e nella preghiera.

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