L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto celebra il suo centenario

In occasione della Giornata della Marina Militare, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia-Gruppo di Vasto celebra il suo centenario di attività.

Il programma - Sabato 13 giugno, alle ore 17:30, ritrovo dei partecipanti con autorità civili, militari e religiose e le rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma in piazza del Popolo davanti la sede Anmi di Vasto e successivo corteo fino al Cippo dei Marinai in Via Adriatica per la deposizione di un omaggio floreale.

A seguire, al Teatro Rossetti , saluti istituzionali e conferenza da parte dei Generali Massimiliano Del Casale e Luigi Bacceli sul tema “La Regia Marina nella guerra Italo Turca (1911-1912)”.

Il presidente dell'Anmi di Vasto Luca Di Donato e tutto il Gruppo invitano la cittadinanza a partecipare.