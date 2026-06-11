'Puliamo a fondo', appuntamento al Biotopo costiero di San Salvo Marina

Il mare è un patrimonio di tutti. Per questo, sabato 13 giugno, alle ore 9:30, appuntamento presso il Biotopo costiero di San Salvo Marina per partecipare alla 13^ edizione di “Puliamo a Fondo”, l'iniziativa dedicata alla tutela dell'ambiente marino e costiero.

L'evento, organizzato da Scuba Global Service di Diego Scardapane, in collaborazione con il Comune di San Salvo e Marevivo, coinvolgerà volontari e subacquei nella raccolta dei rifiuti presenti sulla spiaggia e nei fondali marini.

Un gesto concreto per contribuire a rendere il nostro mare più pulito, sicuro e accogliente, promuovendo il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale.

“Invitiamo cittadini, associazioni e amanti del mare - si legge nella nota dei promotori - a partecipare numerosi a questa importante giornata di sensibilizzazione ambientale. Insieme possiamo fare la differenza. Per un mare sicuro e pulito!”