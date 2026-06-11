"SensibilitÃ  e dedizione umana", ringraziamenti al personale della Geriatria del 'San Pio' di Vasto

Riceviamo e pubblichiamo.

A nome di tutta la nostra famiglia sento il dovere di ringraziare, con immensa gratitudine, *tutto il personale medico ed infermieristico* del reparto di Geriatria dell'Ospedale â€˜San Pioâ€™ di Vasto che, durante i diversi giorni di degenza, ha seguito mio padre con la massima professionalitÃ , con altrettanta passione, sensibilitÃ e dedizione umana.

Nulla di tutto questo Ã¨ scontato, anzi. Si sente molto, e troppo spesso, parlare degli aspetti negativi che vengono associati a questo tipo di ambiente e a chi vi opera.

Io e la mia famiglia, al contrario, abbiamo trovato persone dotate di altissima professionalitÃ nonchÃ© di altissima sensibilitÃ , pronte ad accogliere, ad ascoltare e a comprendere il difficile momento che tutti noi stavamo attraversando a causa dell'inaspettato e gravissimo malessere che ha colpito mio padre.

Abbiamo riscontrato, *in tutto il personale*, massimo impegno e tanto amore per il proprio lavoro. PapÃ Ã¨ stato curato sÃ¬ con tutti i farmaci possibili ma anche con un sorriso, con una carezza piuttosto che con una battuta capace di regalargli un sorriso anche nei momenti piÃ¹ difficili e di grande sofferenza.

A tutto il dirigente medico e a tutto il personale infermieristico il nostro immenso *GRAZIE* .

Famiglia Sallese.