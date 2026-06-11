Impresa Tennistavolo Vasto: i â€˜baby fenomeniâ€™ conquistano la D1 dopo una maratona di 11 ore

In 4 a contendersi i 3 posti a disposizione per lâ€™accesso in Serie D1 nei play off di D2 di tennistavolo regionale. La gara, durata oltre 10 ore e tenutasi a Vasto presso la Palestra Pingpower, ha visto fronteggiarsi le seguenti compagini: Tennistavolo Vasto, TT Antoniana Popoli, Antoniana Tennistavolo Pescara e TT PGS Ortona. Un girone unico allâ€™Italiana la formula adottata con partite al meglio di 3 set su 5, durato oltre 10 ore.

Particolare degno di nota la partecipazione della compagine vastese composta da ragazzi tra i 12 e i 15 anni che hanno gareggiato contro giocatori ben piÃ¹ esperti e storiche squadre blasonate ottenendo non solo il passaggio alla serie superiore ma ultimando la lunga performance in prima posizione.

Un risultato che ha del miracoloso se si guarda alla carta dâ€™identitÃ dei protagonisti.

Il quartetto vastese che ha messo in fila le altre tre contendenti era formato da Chiara Ciancaglini 11 anni, Davide Marianacci 13 anni, Giuseppe Ionata Giuseppe 13 anni e Barbara Busuioc 15 anni.

Il momento chiave dellâ€™intera giornata Ã¨ stato senza dubbio lâ€™infuocato match contro il TT Popoli. Una sfida vietata ai deboli di cuore che ha visto i vastesi sotto per 4 a 3 ad un passo dalla sconfitta che li avrebbe proiettati in ultima posizione, avendo precedentemente perso di misura il match contro Ortona per 5 a 4. Una dimostrazione di carattere quella dei giovani pongisti locali che sono riusciti a riemergere da un grave momento di difficoltÃ combattendo, punto su punto, firmando cosÃ¬ una clamorosa rimonta conclusa in loro favore per 5 a 4.

La vittoria successiva nellâ€™ultima partita contro Pescara ha poi determinato un punteggio a pari merito per Vasto, Ortona e Popoli ma che in nome della classifica avulsa, per il calcolo dei set vinti, ha stabilito la seguente graduatoria: 1Â° TT Vasto 4 punti; 2Â° PGS Ortona 4 Punti; 3Â° TT Antoniana Popoli 4 punti; 4Â° Antoniana Pescara 0 punti.

â€œUn successo di squadra: staff, famiglie e tifosi . Dietro questo grande balzo tecnico e tattico câ€™Ã¨ il lavoro certosino di un pool di allenatori dâ€™eccellenza: Paolo Caserta, Sebastiano Petracca e Stefano Comparelli, capaci di trasformare il talento di questi ragazzi in una macchina da punti perfetta. Fondamentale anche la guida carismatica di Orlando Ionata, capitano della squadra e punto di riferimento dentro e fuori dal campoâ€œ, fanno sapere dalla dirigenza.

Questo trionfo unitamente al successo ottenuto in B1 con la promozione in A2 ed altri ottimi piazzamenti in campionati regionali e nazionali rappresentano il frutto del lavoro del TT Vasto: una societÃ sana, ben organizzata e lungimirante, che si sta imponendo come una delle realtÃ piÃ¹ belle e vincenti non solo del tennistavolo regionale ma dello sport abruzzese.



