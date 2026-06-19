'Un piccolo gesto che puÃ² salvare una vita', l'autoemoteca dell'Avis fa tappa ad Amazon San Salvo

In occasione della Giornata Mondiale della Donazione, l'Avis Comunale San Salvo ha organizzato anche quest'anno la raccolta sangue con l'autoemoteca presso lo stabilimento Amazon di San Salvo, che testimonia concretamente il proprio impegno verso la ResponsabilitÃ Sociale d'impresa e l'attenzione al benessere della comunitÃ .

L'evento Ã¨ stato aperto dal General Manager Oreste Romanelli e dalla manager Enrica Palmieri, a testimonianza dell'importanza dell'iniziativa e della solida collaborazione tra lo stabilimento Amazon e il territorio, un momento che ha sottolineato come solidarietÃ e impegno condiviso possono generare un impatto reale e positivo sulla comunitÃ .

Grazie alla presenza dell'autoemoteca, posizionata all'ingresso dello stabilimento dalle 8 alle 12, i collaboratori Amazon e altri donatori hanno avuto l'opportunitÃ di compiere un gesto semplice ma profondamente significativo: donare il sangue. Donatori nuovi e abituali hanno partecipato con senso di responsabilitÃ e spirito solidale, seguendo un percorso strutturato che ha incluso questionari, controlli preliminari e donazioni.

Ogni donazione racconta una scelta personale fatta con il cuore, un piccolo gesto che, in pochi minuti, puÃ² trasformarsi in una speranza concreta per chi ne ha bisogno e contribuire a salvare una vita.

L'Avis San Salvo ringrazia il personale infermieristico presente, l'Avis Comunale Pescara, i donatori che hanno partecipato, e lo stabilimento Amazon per l'accoglienza ricevuta.

La raccolta Ã¨ stata anche un momento di condivisione, capace di rafforzare il senso di appartenenza e i valori che uniscono i cittadini, attenzione agli altri, solidarietÃ e rispetto.

PerchÃ© non si tratta solo di un'azione concreta, ma di una scelta consapevole.

Non hai ancora donato? Pensaci con la testa e con il cuore. Diventa donatore anche tu.